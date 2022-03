Ensemble pour Nathalie

Nathalie Prud’Homme combat le cancer depuis 2005. Elle a subi 6 récidives, 13 opérations, chimiothérapie, radiothérapie. Se succèdent cancer du sein, de la peau, du foie, cancer généralisé et depuis janvier 2022 se sont ajoutés plusieurs métastases au cerveau.

En 2012, elle recevait un diagnostic de fin de vie. Nathalie sait mieux que quiconque que sa vie est en suspens et que le temps est précieux. Elle est consciente que ce qui lui reste de vie sera une suite de récidives et rémissions de quelques semaines à quelques mois.

Nathalie Prud’Homme est une femme forte et déterminée qui n’a jamais hésité à donner au suivant. Elle a toujours lutté pour ce qui lui semblait juste et n’a jamais accepté de baisser les bras.

Elle découvre les effets de la vitamine C à haute dose et les effets positifs qu’elle procure pour atténuer les effets secondaires de la chimiothérapie. Nathalie reçoit des injections de vitamine C, au centre de cancérologie d’Ottawa, deux fois par semaine, des doses mensuelles de 50 g.

Mais son combat n’est pas égoïste ! Afin d’inclure les injections intraveineuses de vitamine C à haute dose dans le protocole de soins en oncologie et d’en rendre l’accès plus facile pour les malades du Québec, elle a déposé à l’Assemblée nationale du Québec une pétition qui avait reçu près de 120 000 signatures.

Sa démarche était appuyée par des médecins-oncologues et des experts qui étaient prêts à défendre le projet. Cela n’aura cependant pas suffi, puisque l’Assemblée nationale a finalement décidé de ne pas donner suite aux demandes de cette pétition.

La pétition aura suscité le débat sur la place publique. Et les efforts de Nathalie Prud’Homme n’auront pas été inutiles, parce que le débat entourant cette question a créé une forte pression sur les professionnels de la santé, aussi le Collège des médecins et l’Ordre des pharmaciens du Québec ont adressé une demande à la ministre de la Santé, pour qu’elle demande à l’INESSS (Institut national d’excellence en santé et en services sociaux) de formuler un avis sur le traitement de vitamine C dans un contexte oncologique.

Qu’on se le dise : Être malade ça coûte cher !

Alors que tout a été tenté du côté de la médecine traditionnelle, Nathalie continue son combat avec l’aide des médecines alternatives.

Mais vouloir prendre soin de sa santé peut s’avérer particulièrement onéreux ! Les sous amassés lors de ce spectacle-bénéfice permettront à Nathalie de se concentrer uniquement sur sa guérison sans avoir à gérer le stress financier.

Avec le spectacle « Ensemble pour Nathalie », nous lui offrons une « parcelle de Bonheur » et surtout du Luv !

Les billets sont en ventes dès maintenant sur le site du Tapis-Rouge de Saint-Jérôme.