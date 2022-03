Une vague de fraicheur pour Fantastik'eau

En cette Journée mondiale de l’eau, le C.I.EAU dévoile sa deuxième édition de la trousse Fantastik’eau ! avec du contenu multimédia qui fera plonger les écoles, les municipalités et le grand public dans l’univers fascinant de la ressource eau. Le slogan de ce beau programme : « J’aime l’eau, j’en prends soin ! »

La nouvelle version est disponible en ligne et accessible à tous ! Grâce à des partenaires comme le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), la trousse Fantastik’eau ! est offerte gratuitement à toutes les écoles du Québec, et ce, en français et en anglais. La trousse est composée de :

- Deux mini-activités destinées aux jeunes du 1er cycle du primaire (6-7 ans)

- Deux missions principales destinées aux jeunes du 2e et 3e cycle du primaire (8-11 ans)

- Six missions extras destinées aux jeunes du primaire (6-11 ans)

- Huit capsules vidéo inspirées des missions destinées aux jeunes du primaire (6-11 ans)

- Le tout est accessible à tous gratuitement sur le site web du C.I.EAU.

Avec cette mise à jour, les élèves du primaire, les municipalités et le grand public pourront relever les défis liés aux missions scientifiques et seront captivés par leurs découvertes.

Pour dynamiser l’expérience, le C.I.EAU s’est tourné vers l’humoriste, animateur, vulgarisateur et Youtubeur Jérémie Larouche. Jérémie, désormais un personnage de la trousse, anime les huit capsules vidéo Fantastik’eau !

Chacune des capsules présente une mission à réaliser. Des quêtes spéciales, des expériences scientifiques et des jeux-questionnaires attendent les apprentis gestionnaires de l’eau dans les missions proposées. Le contenu vidéo, présenté avec une touche d’humour, véhicule le message d’utilisation responsable de l’eau et de protection de cette richesse. Jérémie, en se prêtant au jeu de Fantastik’eau !, accompagne les jeunes dans leur découverte de la ressource et les aidera à adopter des gestes aquaresponsables.

De nouveaux visages pour la bande Fantastik'eau !

L’édition bonifiée a donné naissance à de nouveaux personnages pour la trousse. Rencontrez la bande diversifiée de Fantastik’eau ! : Ondine, Walter et Océane Auclair qui accompagnent Jérémie dans son aventure aquatique. Les animaux attachants, Gaspilleau et Vasimoleau, sont aussi de la partie.

Du contenu pédagogique pertinent et ludique

Les enseignants trouveront aussi leur compte avec la nouvelle trousse pédagogique liée au Programme de formation de l’école québécoise. Chaque mission est abordée en détail et approfondie en classe avec des notions de science et technologie. Les principaux enseignements concernent l’économie d’eau potable, les comportements responsables et la provenance de la ressource. Un guide pédagogique est offert pour les mini-activités ainsi qu’un cahier de l’élève avec un corrigé pour suivre les développements des expériences. Les outils offerts aideront à accomplir les missions extras afin de consolider les apprentissages et de retenir les messages de la trousse.

Un outil incontournable pour les municipalités

Fantastik’eau ! bénéficie aussi aux villes qui gagnent à faire la promotion de cette trousse auprès des écoles et de leurs citoyens. Les municipalités qui diffusent la trousse sur leur territoire contribuent à répondre aux objectifs qui leur sont fixés dans le cadre de l’action 4,16 de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable.

De nouvelles activités pour les familles

Fantastik’eau ! sera aussi diffusé sur les ondes de Télé-Québec par l’entremise d’un segment vidéo destiné à la promotion des capsules. Tout le contenu vidéo deviendra d’ailleurs accessible via la plateforme SQUAT de Télé-Québec. Cette plateforme en ligne incite les jeunes à échanger sur leurs expériences avec les capsules et à approfondir les missions Fantastik’eau !. Le C.I.EAU espère que chaque jeune engagé sensibilisera sa famille et ses amis. La conscience environnementale des jeunes croît à vitesse grand V : la trousse Fantastik'eau ! revampée les incitera à devenir des citoyens responsables qui assureront l’avenir de la protection de l’eau.

Tout le contenu de la trousse est hébergé sur le site web du C.I.EAU dans la section Fantastik’eau !. Sur la page web, l’utilisateur est invité à choisir s’il veut la version adaptée pour les écoles ou pour le grand public.

Le projet est possible grâce au soutien financier du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable. Le C.I.EAU remercie tous les collaborateurs impliqués dans le développement de la trousse, notamment la firm Virus1334. Tous ensemble, nous ferons la différence pour un avenir plus beau !