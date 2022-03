Louis T veut savoir, de retour pour une deuxième saison!

Louis T, grand curieux, se pose toujours mille et une questions ! Face à ses interrogations, les réponses sont rarement tranchées. Pour y voir plus clair, l’humoriste fait le pont entre le public et des scientifiques au sein d’une deuxième saison à la barre de Louis T veut savoir.

Présentés en exclusivité sur les ondes de Savoir média, six nouveaux épisodes de 30 minutes seront diffusés les mardis à 21 h 30 dès le 5 avril. Tous les épisodes seront également disponibles sur la plateforme en ligne savoir. media.

L’identité de genre, le QI, la dépendance aux réseaux sociaux, la culture du bannissement, l’accès à la propriété, le rôle de la police : cette saison encore, Louis T se fait le cobaye principal de multiples expériences sociales pour mieux comprendre certaines réalités. Il se soumet à un test de QI, participe à un quart de nuit avec deux policiers, suit une cure de désintoxication des réseaux sociaux, puis rend compte de ses réflexions sur scène, devant public. Traversé de statistiques et de faits vérifiés, chaque épisode est une rencontre emballante entre la vulgarisation scientifique et l’humour !

Dans le premier épisode de cette nouvelle saison, diffusé le 5 avril, on se demande : quelle place pour l’identité de genre dans notre société ? Que ce soit l’usage normalisé de l’écriture inclusive, l’arrivée de la catégorie « autre » pour s’identifier dans des formulaires ou encore la présence de candidat·e·s trans dans des téléréalités populaires, la diversité de genre est de plus en plus visible.

Conscient du phénomène, Louis T s’adresse à des expert·e·s pour décortiquer l’identité de genre socialement, médicalement et politiquement dans le but de déterminer si nous lui accordons trop de place. S’identifiant comme un homme depuis toujours, Louis T veut d’abord comprendre la réalité des personnes concernées. Il participe ainsi à un atelier sur l’identité de genre avec un groupe diversifié où des termes comme « non-binarité » sont avant tout des réalités humaines.

Le 12 avril, on se penche sur la question : la mesure du QI est-elle valable ? C’est intrigué par Mensa, ce groupe sélect qui n’accepte que les candidat·e·s qui font partie des 2 % de la population dite la plus intelligente, que Louis T passe un test de QI et tente de rejoindre les rangs de l’organisation. Souvent qualifié d’humoriste brillant, ce qui ne manque pas de flatter légèrement son égo, il s’intéresse ainsi à la validité des tests de QI en s’attardant à leur origine et à leur usage clinique et psychopédagogique. C’est l’occasion de définir au passage ce qu’est exactement l’intelligence. Alors, Louis T est-il un génie ?

- Les réseaux sociaux, une nouvelle dépendance ? (19 avril)

- Quelles sont les limites de la culture du bannissement ? (26 avril)

- L’accès à la propriété est-il un privilège ? (3 mai)

- Quel est le rôle de la police ? (10 mai)

Ce seront les questions soulevées dans les quatre autres épisodes de cette saison.