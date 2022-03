Philippe Brach dans les Laurentides pour le Festif! à l’École

La tournée Le Festif ! à l’école s’arrête cette semaine dans les Laurentides avec à son bord Philippe Brach. Celui-ci en profitera pour visiter des établissements scolaires de Mont-Laurier, Sainte-Agathe-des-Monts et Sainte-Adèle dans le cadre du volet éducatif et philanthropique du festival musical.

Cette année, l’initiative prend encore une fois de l’expansion et regroupe depuis son lancement en novembre une imposante tournée regroupant 11 artistes, qui se produisent à tour de rôle dans 7 régions différentes du Québec : la Côte-Nord, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Gaspésie, Québec, Charlevoix, Lanaudière et les Laurentides. Au moment de la création de l’initiative en 2018, une seule école avait été visitée.



Entre novembre 2021 et avril 2022, ce sont 38 écoles qui auront le plaisir d’accueillir en classe la voix et l’énergie de Louis-Jean Cormier, Marie-Pierre Arthur, Émile Bilodeau, Sara Dufour, Alaclair Ensemble, Clay and Friends, Marie-Gold, Comment Debord, Les Deuxluxes, Philippe Brach et Qualité Motel.



Chaque artiste participant se produira dans une région spécifique, en plus d’offrir des ateliers d’écriture aux étudiants de classes de musique. Ces visites culturelles seront ponctuées par une tournée des classes dans chaque établissement scolaire, afin que les élèves rencontrent et échangent avec l’artiste. À ce titre, Le Festif! à l'école assure que le projet est réalisé dans le respect des mesures sanitaires émises par chaque établissement scolaire visité.



UNE GRANDE TOURNÉE COLLABORATIVE AU NOM DE LA CULTURE



Développé cette année en collaboration avec des festivals actifs dans chaque région, le Festif! à l'école approfondit ainsi ses racines auprès d’instances culturelles déjà implantées dans chaque ville visitée. Ainsi, la tournée du Saguenay–Lac-Saint-Jean est présentée en collaboration avec le Festival La Noce, alors que celle qui s’arrêtera en Gaspésie est présentée en partenariat avec le Festival en Chanson de Petite-Vallée et celle des Laurentides avec le Big Bang Fest. L’équipe a aussi établi une collaboration avec le Festival de la Chanson de Tadoussac pour la tournée de la Côte-Nord, avec Le Pantoum pour la tournée de Québec et Côte-de-Beaupré, avec le Festival Mémoires et Racines pour les établissements de Lanaudière et avec le Festival Santa Teresa pour les écoles visitées dans les Basses-Laurentides.



38 GUITARES POUR 38 ÉCOLES !



Un généreux partenariat entre SFM et les instruments Alvarez, permet également au Festif! à l'école de remettre rien de moins que 38 guitares acoustiques parmi les écoles visitées. Cette initiative offrira l’occasion aux jeunes musiciens d’avoir accès à des instruments de qualité et de développer leur talent artistique.



UN RÉSEAU DE PARTENAIRES FIDÈLES



Ce projet ne serait pas possible sans l’apport de plusieurs partenaires, dont Télé-Québec, Hydro-Québec, Musicaction, Desjardins et la Commission Scolaire de Charlevoix.



À PROPOS DU FESTIF ! À L’ÉCOLE



Depuis toujours, l’équipe du Festif! à l'école souhaite redonner à sa communauté et sensibiliser les jeunes de Charlevoix à l’importance de soutenir la musique du Québec. C’est dans cet esprit que Festif! à l'école fut créé à l’automne 2018. Le projet permet aux jeunes de recevoir des artistes québécois marquants directement dans leur école. Tournée des classes, spectacle dans le hall, ateliers de composition de chansons, tout est mis en place pour créer la rencontre parfaite entre le métier d’artiste et l’élève. Cette série de rencontres permettra aux élèves de côtoyer plusieurs artistes établis, de se familiariser avec le métier d’auteur-compositeur-interprète, et de s’impliquer dans la vie culturelle de leur milieu.