Alerte Amber : entrez au cœur de deux drames qui ont ébranlé tout le Québec.

De la fiction à la réalité ! Quelques semaines après la fin de la saison d’hiver d’Alertes, les téléspectateurs pourront découvrir jeudi 14 avril, 21 h à TVA, tous les rouages qui mènent à un déploiement d’urgence dans Alerte Amber : le documentaire, réalisé par Isabelle Tincler et produit par Pixcom en collaboration avec Québecor Contenu.

Un accès privilégié

Réalisé à l’aide d’entrevues et de nombreuses images d’archives, ce documentaire d’une heure vous plongera au cœur de deux événements bouleversants : l’enlèvement de Romy et Norah Carpentier en 2020 ainsi que l’enlèvement d’un nouveau-né, bébé Victoria, en 2014.

C’est à travers le récit des familles, des proches des victimes, des journalistes, policiers, enquêteurs et témoins, que vous aurez un accès unique au déroulement, minute par minute, de ces deux alertes Amber qui ont chamboulé le Québec.

Tête d’affiche de la série Alertes, Sophie Prégent ira à la rencontre d’Amélie Lemieux, la mère des petites Carpentier afin de recueillir son puissant témoignage.

Comment se déroule une alerte Amber ?

Par le biais d’Alerte Amber : le documentaire, les téléspectateurs auront une meilleure compréhension des rouages de ce dispositif plus grand que nature. Qu’est-ce qui motive le lancement d’une alerte ? Quelles sont les forces et les faiblesses de l’alerte Amber ? Quels sont les preuves, les indices ou les témoignages qui peuvent tout faire basculer ? Et, comment les proches vivent-ils les événements ? Est-il possible de se relever d’une telle épreuve ? Qui sont ces intervenants de première ligne qui travaillent sans relâche, parce que chaque minute compte pour éviter le pire.

En retraçant le fil des deux véritables et bouleversantes alertes Amber, le documentaire donnera réponse à ces questions.

L’enlèvement de Romy et Norah Carpentier

L’enlèvement par leur père de Romy et Norah Carpentier a bouleversé tout le Québec à l’été 2020. Un premier appel d’urgence a été lancé en soirée, le 8 juillet, après que le père, avec ses fillettes, eut abandonné sa voiture accidentée sur l’autoroute 20. Sur place, les premiers répondants découvrent le véhicule, mais aucune trace des occupants.

Le lendemain à 15 h 23, la Sûreté du Québec déclenche l’alerte Amber et le Centre opérationnel gouvernemental prend le contrôle des systèmes de radiodiffusion et télécommunications en la diffusant partout au Québec.

L’enlèvement d’un nouveau-né

Le 26 mai 2014, à l’hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières, Mélissa McMahon et son conjoint Simon Boisclair célèbrent la naissance de leur petite Victoria. Une jeune femme sympathique, prétendant être infirmière, se présente à leur chambre et en ressort avec le bébé pour effectuer quelques examens de routine. L’infirmière, qui n’en est pas une, quitte les lieux quelques instants plus tard à bord d’une voiture avec bébé Victoria.

Ensemble, elles se volatilisent dans la nature… La Sûreté du Québec déclenche alors une alerte Amber et un important dispositif de recherche est mis en branle.

« TVA est fière de diffuser ce documentaire unique puisqu’aucune image et qu’aucun témoignage ne sont présentés en reconstitution. Nos téléspectateurs québécois, notamment ceux qui suivent avec engouement la série Alertes, apprécieront au plus haut point Alerte Amber : le documentaire. Ils seront touchés par tous les témoignages qu’ils entendront. », déclare Nathalie Fabien, directrice principale, Chaînes et programmation, TVA.