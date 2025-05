Une exposition du Thérésien Serge Ferland à ne pas manquer

La Ville de Sainte-Thérèse présente l’exposition de photographies INDE, Mémoire de Portraits de l’artiste thérésien Serge Ferland. Celle-ci sera présentée du 15 au 18 mai prochain à la Maison Lachaîne (37, rue Blainville Ouest).

À travers cette exposition, Serge Ferland offre une série de portraits captés lors de divers voyages en Inde, où la représentation de l’humain est au centre de sa démarche. Il souhaite y dévoiler la vie, la beauté et la profondeur spirituelle émanant de ces êtres par un traitement intemporel sensible et touchant. INDE, Mémoire de portraits vous révèle l’histoire derrière la photographie et vous transmet le souvenir d’une relation particulière, tissée entre l’artiste et le sujet, dans son environnement.

Horaire

Jeudi et vendredi, de 13 h à 19 h

Samedi et dimanche, de 10 h à 16 h

Vernissage : 16 mai, de 17 h à 19 h

L’exposition est gratuite et ouverte à tous. Lors du vernissage, l’artiste présentera ses créations et sa démarche artistique, des bouchées et du vin seront servis sur place.

« Nous sommes fiers d’accueillir cette exposition qui met en lumière le talent d’un artiste thérésien et qui nous invite à un voyage empreint d’humanité et d’émotion. Les arts occupent une place essentielle dans notre communauté, et nous sommes heureux d’offrir aux citoyens l’occasion de découvrir le regard unique de Serge Ferland sur l’Inde et ses habitants », souligne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

À propos de l’artiste

Le besoin de tout découvrir a poussé Serge Ferland, dans sa jeune vingtaine, à partir seul en stop sur plusieurs continents avec une caméra familiale en main. Le voyage aura été pour lui la découverte de lieux et de personnages merveilleux et inspirants. En 1993, voulant parfaire ses connaissances, il entreprit des formations en photographie commerciale et infographie lui permettant d'acquérir un bagage technique, de développer son talent et de déployer sa créativité.