Une plongée dans les beautés et l’histoire de la Bretagne et de la Normandie

Espace pour la vie et la Ville de Montréal dévoilent la remarquable métamorphose de l’Insectarium de Montréal, et annonce sa grande ouverture dès le 13 avril prochain. Dans sa nouvelle configuration, le musée invite les grand.e.s comme les petit.e.s à se mettre littéralement à la place des insectes et à s’immerger dans leur univers fascinant afin de changer le regard qu’ils et elles portent sur ces êtres vivants. Une approche muséologique entièrement renouvelée Premier musée en Amérique du Nord où il sera possible d’observer autant d’espèces d’insectes – vivants (dont certains en liberté) et naturalisés – en un seul lieu, l’Insectarium convie ses futurs visiteurs et visiteuses à une rencontre hors de l’ordinaire avec les insectes. L’équipe du musée a complètement revu son approche afin d’offrir une expérience immersive et éducative visant à transformer le rapport que l’humain entretient avec les insectes et de développer chez lui la valorisation des insectes, qu’on désigne volontairement par « entomophilie ». Une expérience multisensorielle