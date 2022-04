Savoir média met en lumière les côtés sombres des réseaux sociaux

35 : c’est le nombre d’heures que Louis T passe chaque semaine sur les réseaux sociaux, ce qui équivaut à une job à temps plein. De son propre aveu, l’humoriste dit en avoir une consommation problématique et se demande : sommes-nous tou·te·s devenu·e·s dépendant·e·s à ces plateformes numériques ?

Au cours de ses recherches, il essaie d’élucider les mécanismes sous-jacents de ces plateformes qui nous rendent accros à nos écrans, de comprendre l’importance de notre identité numérique et d’en apprendre davantage sur les impacts psychologiques des dépendances. Pour clarifier sa relation avec ses écrans, Louis T tente ce qui lui semble impossible : se déconnecter totalement des réseaux sociaux pendant un mois. Y arrivera-t-il ?

Le mardi 19 avril à 21 h, avant la diffusion du troisième épisode de la série Louis T veut savoir intitulé Les réseaux sociaux, une nouvelle dépendance ?, le public est invité à participer à une discussion avec Louis T, en direct sur Facebook, pour échanger sur son expérience de déconnexion et réfléchir sur le rapport que nous avons aux médias sociaux.

À 22 h, Savoir média présente en complément Artistes et réseaux sociaux : une relation d’amour-haine, une série en cinq capsules qui regroupent des témoignages dont ceux de Dany Turcotte, Rosalie Bonenfant et Jay Du Temple. Une dizaine d’artistes du Québec se confient à propos de leur relation, souvent ambivalente, avec les plateformes numériques, tandis que des expert·e·s en communication et en marketing numériques, en psychologie, en philosophie et en droit d’auteur nous livrent leurs connaissances et expériences.

LOUIS T VEUT SAVOIR – saison 2

Louis T veut savoir est une série documentaire de six épisodes de 30 minutes à travers laquelle l’humoriste fait le pont entre le public et les scientifiques. Louis T mène l’enquête pour trouver des explications à des sujets qui divisent, qu’il peine lui-même à comprendre ou qui le confrontent dans son quotidien. Traversé de statistiques et de faits vérifiés, chaque épisode est donc une rencontre emballante entre la vulgarisation scientifique et l’humour !

Pour cette deuxième saison, Louis T aborde des thèmes au cœur de l’actualité : l’identité de genre, le QI, la dépendance aux réseaux sociaux, la culture du bannissement, l’accès à la propriété, le rôle de la police. Présentée en exclusivité sur les ondes de Savoir média, la série est diffusée les mardis à 21 h 30. Tous les épisodes sont également disponibles sur la plateforme en ligne savoir. media.

ARTISTES ET RÉSEAUX SOCIAUX : UNE RELATION D’AMOUR-HAINE



Incontournables outils de diffusion et de promotion, les réseaux sociaux peuvent être synonymes de visibilité et de succès fulgurants autant que sources d’irritants, de situations problématiques, voire dramatiques. Déclinée en cinq capsules de 10 à 15 minutes, cette nouvelle série aborde les hauts et les bas de l’autopromotion, la gestion des commentaires indésirables, la dimension chronophage de l’utilisation des réseaux sociaux, la frontière à dessiner entre public et privé et le droit d’auteur à l’ère du numérique. Les cinq capsules sont aussi disponibles sur la plateforme en ligne savoir. media.

La série Artistes et réseaux sociaux : une relation d’amour-haine est réalisée par l’Association des écoles supérieures d’art du Québec, avec le soutien financier du gouvernement du Québec.