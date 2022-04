"Presque" un film de et avec Bernard Campan et Alexandre Jollien

Les Films Opale annonce la sortie en salle du film Presque réalisé par Bernard Campan et Alexandre Jollien qui y interprètent également les rôles principaux.

Louis est directeur d’une société de pompes funèbres. Igor a un esprit vif dans un corps handicapé. Par un hasard qui n’appartient qu’à la vie, les chemins de Louis et d’Igor se croisent. Tous deux embarquent dans une aventure qui les dépasse et de loin. Les deux hommes aux personnalités opposées découvriront qu’ils ont plus de choses en commun qu’ils ne le croient…

« Le presque, pour Alexandre, c’est ce petit décalage qu’il peut y avoir en permanence entre ce qu’est le réel et notre interprétation permanente. On est toujours un peu à côté de la vie, en décalage. », mentionne l’acteur et réalisateur Bernard Campan.

Bernard Campan a réalisé La face cachée (2007), dans lequel il tient également le rôle principal aux côtés de Karin Viard et s’inscrit ainsi dans la veine de ses rôles marquants au cinéma.

En 2009 Bruno Podalydès l’engage dans Bancs publics (Versailles Rive-Droit). En 2014, il joue dans la suite Les trois frères : le retour. Christian Duguay lui confie un rôle dans Un sac de billes (2017).

Écrivain et philosophe, Alexandre Jollien né infirme moteur cérébral à cause d’un étranglement par cordon ombilical à sa naissance, comme il le dit dans son livre Trois amis en quête de sagesse.

Son premier ouvrage, Éloge de la faiblesse a obtenu le prix Montyon 2000 de littérature et de philosophie. Il a été adapté et mis en scène en 2005 par Charles Tordjman. En 2007, il aide Bernard Campan à écrire le scénario de La Face cachée.

Alexandre Jollien a reçu en 2000 le prix Mottart de l’Académie française pour l’ensemble de ses travaux et en 2010 le prix Pierre Simon « éthique et société » pour l’ensemble de son œuvre.