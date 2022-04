MOI M'AIME, cent autoportraits, un événement-bénéfice inédit et exclusif

Après l’édition record de son encan-bénéfice en ligne en mai 2021, Le Centre d’Apprentissage Parallèle de Montréal (Le CAP) annonce une 9e édition de Moi M’aime, cent autoportraits.

Du 4 au 18 mai prochains, Le CAP invite le grand public, les amateurs d’arts visuels, les collectionneurs et tous ceux qui ont la cause de la santé mentale à cœur à se rendre à l’adresse suivante qui sera fonctionnelle le 4 mai dès 17 h 30 : www.macause.com/moimaime/encan

Le grand public pourra y découvrir et se laisser tenter par les autoportraits d’une centaine de personnalités allant de Marc Déry à Louise Deschâtelets, en passant par Geneviève Alarie, Louise Archambault, Charlotte Aubin, Angelo Barsetti, Hélène Bélanger-Martin, Patrice Bernier, Pascale Bussières, Ann Chow, Luc De Larochellière, Laurent Desbois, Émilie Dubreuil, Martin Dubreuil, Dominique Fortier, Sophie Grégoire, Isabelle Hubert, Jean Leclerc, François Longpré, Hubert Proulx, Émile Roy, Anick Lemay, Carl Lessard, Brigitte Saint-Aubin, Michel Tremblay, Kim Thuy, Paul Villeneuve, Audrey Wilhelmy, Cynthia Wu-Maheux ainsi que Louise Forestier, le porte-parole du CAP.

Les amateurs d’art et les collectionneurs seront ravis de découvrir ou retrouver l’univers créatif d’artistes tels Mario Ardonetto, Malgosia Bajkowska, Michel Beaucage, Rémi Bergeron, Dominic Besner, Pat Cantin, Sandra Chevrier, Jean-Michel Correia, Jean Côté, Sylvain Coulombe, Hélène Couture, Sylvie Dagenais, Gérard Dansereau, Karine Demers, René Derouin, André Desjardins, Desson, Véronica Dragnef, Sébastien Gaudette, Audrey-Eve Goulet, Jérôme Guilleaume, Alison Hamier, Mathieu Laca, Geneviève LeBel, Claude Lépine, Nancy Létourneau (Pixels), Alexandra Levasseur, Miville, Karine Payette, Piko, Stéphanie Robert, Jean-Daniel Rohrer, Sylvie Santerre, Bernard Séguin-Poirier, Sylvain Tapin, Gérard Tremblay et Linda Vachon, pour ne nommer que ceux-là.

Quadruple Olympien et 7e sprinter le plus rapide de tous les temps au 100 mètres en athlétisme en plus d’être devenu un homme d’affaires accompli, Bruny Surin sera le fier porte-parole de cette 9e édition et a accepté, lui aussi, de se prêter à l’exercice de l’autoportrait.

« J’ai accepté d’être le porte-parole de la fondation Le CAP parce que je connais le sérieux de la santé mentale, surtout ces temps-ci, en cette période difficile qu’on vit. Déjà depuis l’année dernière, j’avais des affinités avec Le CAP, puisque j’avais participé à la levée de fonds. J’ai une très bonne amie qui est aussi impliquée, donc ça a été tout à fait naturel pour moi de m’impliquer un petit peu plus cette année comme porte-parole officiel. La santé mentale, ça nous concerne tous. On connaît tous quelqu’un de proche ou de loin dans notre milieu qui est touché par ça, donc on va mettre beaucoup d’efforts pour cette cause, puis j’ai très hâte d’y participer ! », commente Bruny Surin, Porte-parole de Moi M’aime 2022.

Moi M’aime, cent autoportraits, est un événement-bénéfice inédit et exclusif.

Créés pour changer le regard du public sur la maladie mentale, les autoportraits seront mis en vente dans le cadre d’un encan virtuel, qui s’étalera sur deux semaines, dont tous les fonds recueillis iront au profit du CAP.

À propos du Centre d’Apprentissage Parallèle de Montréal

Depuis 1983, le Centre d’Apprentissage Parallèle de Montréal a pour mission d’accompagner des personnes présentant des problèmes de santé psychologique afin de faciliter leur processus de croissance pour une intégration sociale et/ou professionnelle. Pour ce faire, il leur offre la possibilité de se réaliser au moyen d’activités créatives, thérapeutiques, éducatives et productives.

