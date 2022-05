Du 17 au 31 mai 2022, la réalisatrice Léa Pool sera à l'honneur à la cinémathèque Québécoise

La Cinémathèque québécoise offre au grand public une rétrospective de l’œuvre de la cinéaste Léa Pool du 17 au 31 mai prochains.

La cinéaste Léa Pool a créé depuis quelques décennies une œuvre à part dans la cinématographie québécoise. En plus de poser la question des genres depuis ses premiers films, elle affirme depuis ses débuts un regard acéré, précis sur des parcours d’individualités à la croisée des chemins, portés par des quêtes subjectives, existentielles, nourries d’un souffle narratif exemplaire et une maitrise certaine de l’image.

Cette rétrospective importante se déroulera en présence de la réalisatrice. Riche d’une vingtaine de longs métrages acclamés au Québec et primés dans les festivals du monde, la filmographie de Léa Pool témoigne d’une démarche cinématographique originale et unique. Avec un style singulier, une manière d’être, Léa Pool raconte non pas des histoires, mais un état d’âme.

LISTE DES FILMS PRÉSENTÉS

17 mai/18 h 30 : STRASS CAFÉ [Canada : Québec, 1980]

18 mai/20 h 30 : LA FEMME DE L’HÔTEL [Canada : Québec, 1984]

19 mai/18 h : ANNE TRISTER [Canada : Québec, 1986]

21 mai/18 h : À CORPS PERDU [Canada : Québec/Suisse, 1988]

22 mai/15 h 30 : LA DEMOISELLE SAUVAGE [Canada : Québec/Suisse, 1991]

23 mai/21 h : MOUVEMENTS DU DÉSIR [Canada : Québec/Suisse, 1994]

24mai/18 h 30 : EMPORTE-MOI [France/Canada : Québec/Suisse, 1999]

25 mai / 20h30 : LOST AND DELIRIOUS [ Canada : Québec , 2001 ]

27mai/18h30: THE BLUE BUTTERFLY/LE PAPILLON BLEU [Canada : Québec/Royaume-Uni, 2004]

28 mai/18 h : MAMAN EST CHEZ LE COIFFEUR [Canada : Québec, 2008]

29 mai/15 h 30 : LA DERNIÈRE FUGUE [Luxembourg/Canada : Québec, 2010]

30 mai/18 h : LA PASSION D’AUGUSTINE [Canada : Québec, 2015]

31 mai/18 h 30 : ET AU PIRE ON SE MARIERA [Canada : Québec/Suisse, 2016]

La programmation complète du cycle est visible sur le site de la cinémathèque.