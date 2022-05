La Ville de Lorraine appuie des organismes locaux pour l’organisation ou des projets rassembleurs

Mardi dernier, la Ville de Lorraine a remis des subventions à six organismes et associations offrant des services à sa population, à l’occasion d’une cérémonie se déroulant au Centre culturel Laurent G. Belley.

Au total, un montant de 2 350 $ a été distribué afin d’aider à la réalisation de nouveaux projets.

Voici les récipiendaires de cette aide financière ainsi que leurs projets :

– Association de hockey mineur Lorraine/Rosemère : Remplacement de séparateur de patinoire en mousse (hockey demi-glace).

– Basketball Laurentides : Ligue récréative extérieure 8-17 ans et 18 ans et plus.

– Club de gymnastique AST gym : Cours de perfectionnement pour les athlètes et la population générale.

– Club de soccer FC Lorraine-Rosemère : Soirées festives et animation des parties de soccer.

– Club Lorr « Aînés » : Activités en visioconférence et achat d’une licence d’utilisation de ZOOM.

– Pré-maternelle Le Jardin de Lorraine : Réparations diverses sur l’autobus transportant les enfants.

« Chaque année, c’est un réel plaisir pour moi et mes collègues du conseil municipal de remettre une aide financière à des organismes qui offrent des services si importants pour les membres de notre communauté. Cette année, nous avons en plus le plaisir de recevoir de nouveau les présidentes et les présidents, une occasion d’échanger de manière plus personnelle avec eux. Merci à tous les organismes représentés lors de cet événement ainsi qu’à tous ceux qui aident nos citoyennes et citoyens. », souligne le maire de Lorraine, M. Jean Comtois.