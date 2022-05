J’ai besoin de magnifique, le 2e album du trio Luce Bélanger sera disponible le vendredi 27 mai 2022

J’ai besoin de magnifique, le 2e album du trio Luce Bélanger sera disponible à compter du vendredi 27 mai 2022. Il se compose de huit créations en français mettant en valeur les textes de talentueux paroliers d’ici.

Dans cet album de chansons jazz, les frontières du genre sont redessinées pour faire de chaque titre un tableau en soi. En résulte une œuvre singulière où les parts d’ombre et de lumière se côtoient, s’alternent et s’entremêlent. C’est ce à quoi pourrait ressembler la rencontre de Richard Desjardins et de Gretchen Parlato.

Succédant à Géranium (2016), J’ai besoin de magnifique est né du désir de collaboration entre des artistes et l’amour des mots. Luce Bélanger, compositrice, pianiste et chanteuse du trio, se lance en 2018 dans la création d’une nouvelle collection de chansons. Motivée par son travail inspirant avec d’autres artistes, elle confie l’écriture de textes à des paroliers et privilégie leur regard différent sur le monde comme moteur de création.

Les huit pièces de l’album ont été composées dans cet esprit afin de mettre en lumière les textes de Geneviève Beaudet, Stanley Péan, Marie-Ève Bélanger, David Portelance, Julien Gagné et Marie-Andrée Lemieux. Il y est question de désillusion, d’abus, mais aussi d’inspiration et de beauté.

Pour ce deuxième album, Luce Bélanger s’entoure une fois de plus du contrebassiste Nicolas Bédard et du batteur Mark Nelson, musiciens chevronnés de la scène montréalaise. Le lyrisme et les influences classiques de la pianiste-chanteuse rencontrent la fougue des musiciens de la section rythmique. En résulte une signature musicale contemporaine, riche et colorée qui révèle un éventail de pièces où s’allient douceur et intensité. L’ensemble prend plaisir à utiliser l’espace sonore de façon variée, à créer des ambiances évocatrices et à se réinventer à chaque fois grâce à l’improvisation.

L’album J’ai besoin de magnifique sera disponible pour achat sur le site internet de l’artiste www.lucebelanger.com et sur iTunes, et pour écoute sur toutes les plateformes numériques web dès le 27 mai 2022.