Le Festival des Arts de Saint-Sauveur une célébration des arts vivants

Le Festival des Arts de Saint-Sauveur (FASS) a dévoilé la programmation de son édition 2022 qui se tiendra du 28 juillet au 7 août. Convaincu de l’importance fondamentale de la culture dans notre société, le FASS s’est hissé parmi les événements majeurs du domaine des arts et de la culture au Québec et au Canada.

Il est maintenant le plus grand présentateur de danse en région au pays, autant par le nombre de spectacles à grand déploiement qu’il propose que par l’ampleur de sa fréquentation.

Depuis plus de 30 ans, le festival accueille les plus grands artistes de la danse et de la musique de la scène nationale et internationale dans le cadre enchanteur de Saint-Sauveur.

« Les arts nous unissent et mettent de la couleur dans nos vies. En nous rassemblant pour partager une expérience, ils affirment notre humanité et procurent de l’espoir dans une époque qui en a bien besoin. Les arts vivants renforcent notre sentiment d’appartenance à une communauté. » a déclaré Guillaume Côté, le directeur artistique du festival.

L’édition 2022 du FASS offrira neuf spectacles sous le Grand Chapiteau.



Les 28 et 29 juillet, la traditionnelle Soirée des Étoiles internationales réunira, des danseurs classiques de haut niveau dans un programme époustouflant. Guillaume Côté y participera aux côtés de Cesar Corrales et Francesca Hayward (Royal Ballet), Sara Mearns (New York City Ballet), Cassandra Trenary et Thomas Forster (American Ballet Theatre), Sebastian Vinet, Maude Sabourin et Melih Mertel (Les Grands Ballets canadiens), Lazaro Corrales (Ballet royal danois) et Angelica Generosa (Pacific Northwest Ballet).

Le lendemain le duo formé de Conrad Tao, pianiste et de Caleb Teicher danseur à claquettes, interprèteront Counterpoint qui joue sur la dichotomie entre leurs pratiques artistiques respectives. La capacité d’expression individuelle de chacun d’eux est élargie à travers une expérience commune. Le contrepoint harmonique, rythmique et théâtral entre les artistes dessine des constellations qui relient leurs traditions si différentes, stimulent l’imagination et ouvrent le cœur.

Le dimanche 31 juillet, la Vertigo Dance Company présentera One. One & One, de la chorégraphe Noa Wertheim. Interprétée sur une scène recouverte de terre, l’œuvre explore l’aspiration des individus à demeurer entiers alors qu’ils sont confrontés aux défis de la réalité fragmentée. One. One & One implique à la fois le monde intérieur et extérieur, en prêtant attention à l’écho tel qu’il se reflète de différentes directions, tout en développant la relation métaphorique entre le lointain et le proche, le soi et l’autre.

Le FASS continue de soutenir la création québécoise. Anne Plamondon et Virginie Brunelle, figures bien connues de la danse d’ici, tracent leur chemin comme chorégraphes depuis une douzaine d’années. Pour la première fois, elles partagent la même soirée dans un programme double où elles créeront chacune une pièce pour une dizaine de danseurs (3 août).

Créée au FASS en 2019 de retour dans sa nouvelle incarnation (4 août), Crypto aborde de manière originale des thèmes à portée universelle : le déplacement forcé et l’entêtement de l’homme à vouloir contrôler et transformer artificiellement la beauté. Écrite par le lauréat du prix Pulitzer Royce Vavrek, elle est portée par une distribution exceptionnelle : Guillaume Côté, Greta Hodgkinson, Casia Vengoechea et Natasha Poon Woo. La partition musicale est signée du compositeur suédois Mikael Karlsson.

Fidèle partenaire du FASS, l’Orchestre Métropolitain et son chef Yannick Nézet-Séguin, proposeront le vendredi 5 août, un programme d’œuvres variées : 5 e Symphonie de Beethoven, Ouverture « Ville cosmopolite » (extrait) d’Airat Ichmouratov, Symphonie No. 3 (3 e et 4 e mouvements) de Louise Farrenc et Eko-Bmijwang (Là où la rivière coule) de Barbara Assiginaak dont Christophe Huss du Devoir déclarait lors de sa création (30 septembre 2021) « Le choix de cette œuvre était une lumineuse évidence ».

Ballets Jazz Montréal présenteront le 6 août, trois œuvres dont, en première mondiale, We Can’t Forget What’s His Name de la chorégraphe Ausia Jones qui s’est jointe au BJM en 2020, Ten Duets On A Theme Of Rescue de Crystal Pite, lauréate du Prix du Gouverneur général 2022 pour les arts du spectacle (c’est la première fois de son histoire que le FASS présente une œuvre de l'une des plus grandes créatrices de danse au monde) et Les Chambres De Jacques d’Aszure Barton, première artiste en résidence au Baryshnikov Arts Center en 2005 et artiste en résidence au Banff Center depuis 2009, proclamée ambassadrice officielle de la chorégraphie contemporaine au Canada.

Le 7 août, la Malpaso Dance Company clôturera le festival avec un programme qui donne un aperçu du travail de la première compagnie de danse indépendante de Cuba avec des œuvres de deux grands noms chorégraphiques, Mats Ek (Women with Water) et Aszure Barton (Stillness in Bloom), ainsi qu’une œuvre intitulée 24 Hours and a Dog, signée d’Osnel Delgado, directeur artistique de la compagnie.

Cette année, marque le retour des Sentiers de la danse au parc Molson, la tenue du festival international du film de danse FASS Forward dans des locaux mieux adaptés, le Dance Battle FASS avec Crazy Smooth au Skate Park, des spectacles gratuits en plein air sur la scène McGarrigle et une exposition d’œuvres d’art inspirées par le mouvement à la Galerie Rod.

Les billets sont en vente sur le site du festival : www.festivaldesarts.ca