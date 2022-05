Le public peut maintenant voter pour son film préféré

La période de votation pour l’IRIS PRIX DU PUBLIC du Gala Québec Cinéma 2022 est maintenant débutée ! Jusqu’au 3 juin à 12 h HAE, le public pourra voter pour son film québécois favori afin de déterminer le lauréat de l’année.

Les cinéphiles peuvent se rendre sur Radio-Canada.ca/galaquebeccinema afin de faire leur choix entre L’ARRACHEUSE DE TEMPS de Francis Leclerc, AU REVOIR LE BONHEUR de Ken Scott, LE GUIDE DE LA FAMILLE PARFAITE de Ricardo Trogi, MARIA de Alec Pronovost, MARIA CHAPDELAINE de Sébastien Pilote, LES OISEAUX IVRES de Ivan Grbovic, UNE RÉVISION de Catherine Therrien, SAM de Yan England, LES VIEUX CHUMS de Claude Gagnon et LA PARFAITE VICTIME de Émilie Perreault et Monic Néron. Le film lauréat sera dévoilé en direct au Gala Québec Cinéma le 5 juin prochain.

Depuis 2017, l’Iris Prix du public met en lumière les 5 films ayant enregistré le plus grand nombre d’entrées dans les salles de cinéma commerciales du Québec pendant la période de référence du Gala. Le film gagnant de cette catégorie est désigné à la suite d’un vote du public. Dans cette année marquée encore une fois par les fermetures de salles de cinéma et en soutien à nos créateur·rices et à notre industrie, Québec Cinéma a décidé d’élargir et de rendre l’Iris Prix du Public 2022 accessible à 10 films, incluant les longs métrages de fiction et les longs métrages documentaires.

LE PROGRAMME DU 5 JUIN



Cette année, toutes les célébrations entourant la grande fête du cinéma québécois auront lieu le même jour, permettant ainsi à l’ensemble des talents à l’origine de ces films de se réunir.

Dès 15 h, le GALA ARTISANS animé par Guillaume Lambert en direct des magnifiques studios du Cirque Éloize sera diffusé sur la page Facebook de Québec Cinéma et sur Radio-Canada.ca/galaquebeccinema.

Dès 19 h 30, le TAPIS ROUGE DU GALA QUÉBEC CINÉMA sera animé par Isabelle Racicot qui sera accompagnée de Tatiana Polevoy pour rencontrer les artistes en nomination. Cette émission sera diffusée en direct sur ICI TÉLÉ.

Dès 20 h, le GALA QUÉBEC CINÉMA animé par Geneviève Schmidt sera diffusé en direct sur ICI TÉLÉ.

Dès 22 h, l’APRÈS-GALA QUÉBEC CINÉMA, aussi animé par Isabelle Racicot en compagnie de Tatiana Polevoy, sera diffusé en direct sur ICI ARTV. Elles s’entretiendront avec les lauréat·es de la soirée. Cette émission sera également présentée sur ICI TÉLÉ à la suite du Téléjournal.

Le Tapis rouge du Gala Québec Cinéma, le Gala Québec Cinéma et l’après-gala du Gala Québec Cinéma seront disponibles en rattrapage sur ICI TOU.TV à partir du 6 juin jusqu’au 5 juillet.

Ces trois émissions ainsi que le Gala Artisans seront aussi disponibles en direct et en rattrapage sur Radio-Canada.ca/galaquebeccinema. Le Gala sera également rediffusé sur TV5Monde dans tous les pays affiliés, touchant ainsi un immense public ici et ailleurs dans le monde.

Québec Cinéma remercie ses précieux partenaires qui lui permettent de poursuivre sa mission de rayonnement du cinéma québécois et de remettre les prix Iris 2022. Merci à Téléfilm Canada, à la Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC) et au ministère de la Culture et des Communications du Québec pour leur soutien indéfectible. Merci à Radio-Canada, coproducteur, diffuseur et partenaire du Gala depuis ses débuts. Merci enfin à la Banque Nationale, au Fonds Québecor et à MELS qui nous permettent de promouvoir les talents du Québec auprès de nos concitoyens. Merci à SimpleSondage et à Raymond Chabot Grant Thornton, vérificateur des votes. Merci à RuGicomm, à CTVM.info et à Qui fait Quoi. Québec Cinéma tient enfin à saluer les associations professionnelles membres du CRP pour leur soutien et leur réitère son appui pour la suite des choses.

LE GALA QUÉBEC CINÉMA

Grande remise de prix télévisuelle, le Gala Québec Cinéma récompense les œuvres et le talent des artistes à l’origine de nos films. Le Gala qui rejoint un vaste public ici et à l’international, célèbre toute la richesse, la force et la singularité des films d’ici. En raison de sa portée considérable, il constitue l’un des plus importants vecteurs de promotion du cinéma québécois.