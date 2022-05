La grande expérience de la chasse : un essai-reportage palpitant, émouvant et éclairant

Luc Chartrand, journaliste réputé, auteur doué et chasseur passionné, nous entraîne dans les méandres des sous-bois… et de notre esprit grâce à ce livre conjuguant exploration de la nature, amitié, enjeux de société et philosophie. Un essai-reportage qui se lit comme un roman, que l’on dévore d’une traite.

D’entrée de jeu, on entre dans la forêt avec l’auteur. « La Quête » s’installe, empreinte d’aubes mouillées, de l’odeur musquée des feuilles mortes, du temps qui se fige dans l’attente et l’espoir. Puis, « le passage à l’acte », où les récits d’authentiques chasseurs se succèdent, émouvants et palpitants.

Sortis du bois, on ne l’est pas. On se retrouve dans « les niveaux de conscience », réflexions autour des animaux, de l’amour qu’on leur porte, de l’environnement, de la nature. Enfin, nous voici au cœur de « la chasse à l’âge des controverses », un condensé de sujets ancrés dans la réalité : guerres de territoires entre chasseurs, quête de trophées, préoccupations environnementales, conflits avec les véganes.

En quatre parties, Luc Chartrand dresse un portrait à la fois lyrique et documentaire du chasseur, transmettant sa vision du monde sur des enjeux fondamentaux : la mise à mort d’animaux, mais aussi le respect de la vie sauvage, la place de l’humain dans l’environnement, l’alimentation biologique, etc.

Un ouvrage que les chasseurs s’arracheront et qui touchera assurément leurs proches tout comme les néophytes, car le partage d’expériences est au cœur de ces pages empreintes d’émotions fortes et de témoignages prenants. Si on a beaucoup écrit sur la chasse au Québec, jamais encore n’avait-on abordé le sujet dans ses dimensions philosophiques, affectives, éthiques et parfois même, spirituelles.