Punchlines : Une exposition inédite présentée à la gare de Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse est fière d’accueillir l’exposition Punchlines présentée gratuitement à la gare jusqu’au 17 mai 2023. En tout temps, les citoyens peuvent aller admirer les dix œuvres d’art colorées qui mettent en valeur la richesse du langage dans toute sa diversité.

Mené par l’association culturelle et artistique Art By Friends située à Annecy, en France, ce projet a voyagé jusqu’à présent à Bayreuth (Allemagne), à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et à Montréal. L’exposition est présentée pour une première fois en plein air ici même à Sainte-Thérèse !

« Par leurs couleurs vives et leurs messages percutants, ces œuvres vous transporteront à travers une variété de langues et de cultures qui font la beauté de notre monde. Cette exposition unique en son genre découle du pacte d’amitié qui allie les villes d’Annecy et de Sainte-Thérèse depuis 35 ans cette année ! Nous remercions le ministère de la Culture et des Communications, la Ville d’Annecy et l’équipe d’Art By Friends d’avoir contribué à cette exposition qui charmera assurément les citoyens de Sainte-Thérèse et des alentours ! », souligne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Punchlines s’inscrit dans le projet La Vi (ll) e retrouvée qui unit les villes d’Annecy et de Sainte-Thérèse. Ce projet est financé dans le cadre de l’entente de développement culturel intervenue entre la Ville de Sainte-Thérèse et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.