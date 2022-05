Sainte-Thérèse accueille une délégation française venue d’Annecy

Du 15 au 20 mai, la Ville de Sainte-Thérèse a le plaisir d’accueillir une délégation annécienne dans le cadre du pacte d’amitié qui l’unit à la Ville d’Annecy en France.

La délégation est notamment composée de Chantale Farmer, maire déléguée de la commune d’Annecy, Yannis Sauty, maire délégué de la commune de Cran-Gevrier, Jean-François Degenne, conseiller municipal délégué aux relations internationales et aux jumelages, Antoine Grange, conseiller municipal, ainsi que quatre représentants et fonctionnaires municipaux.

Durant leur séjour, ces derniers participeront à des séances de travail et ils échangeront avec des représentants de la Ville sur les meilleures pratiques en termes de développement urbanistique, économique, social et culturel. Les membres de la délégation effectueront également diverses visites locales et régionales pour en apprendre davantage sur Sainte-Thérèse et sur la région métropolitaine.

« Nous sommes heureux et honorés d’accueillir nos homologues annéciens ! Après deux ans de pandémie, cette visite est l’occasion tout indiquée de renouveler l’engagement mutuel des deux villes. Les liens tissés depuis le début de notre pacte d’amitié ont permis de nombreux échanges enrichissants pour nos communautés respectives et il importe pour la Ville de les pérenniser. », a déclaré le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

La Vi (ll) e retrouvée



La visite de la délégation s’inscrit dans le cadre d’un projet commun visant l’échange de savoir-faire sur les aspects d’urbanisme et d’animations culturelles dans un contexte de restrictions sanitaires.

Appelé La Vi (ll) e retrouvée, ce projet mise sur le retour à la vie normale après une crise importante. Les différents partenaires impliqués proposent ainsi des actions visant à valoriser les espaces publics par des créations artistiques et l’accueil réciproque d’artistes des deux villes.

Le projet La Vi (ll) e retrouvée est financé dans le cadre du Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée. Ce financement provient pour le Québec du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et pour la France du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Exposition en plein air

La Ville profite de l’occasion pour donner le coup d’envoi de Punchlines, une exposition d’œuvres d’art mettant en valeur la richesse du langage dans toute sa diversité.

Découvrez cette collection inédite présentée gratuitement et en tout temps à la gare de Sainte-Thérèse ! Ce projet s’est établi jusqu’à présent à Bayreuth, à Nouméa, à Annecy et à Montréal.

L’exposition Punchlines s’inscrit dans le projet La Vi (ll) e retrouvée et est financée dans le cadre de l’entente de développement culturel intervenue entre la Ville de Sainte-Thérèse et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Rappelons que depuis 35 ans le pacte d’amitié entre Sainte-Thérèse et Annecy permet entre autres des échanges culturels et sportifs ainsi que des expériences de travail outremer aux deux populations.