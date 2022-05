Les Librairies O-Taku mettent en place la première bourse d’écriture manga au Canada

Les Librairies O-Taku, l’un des experts nord-américains de BD japonaises, mieux connues sous le nom de mangas, mettent en place la première bourse d’écriture manga au Canada, le tout, en collaboration avec le Festival de la BD de Montréal (FBDM).

Cette bourse de création vise à identifier et à encourager les aspirants écrivains de mangas au Québec et, éventuellement, dans le reste du pays.

« Depuis plusieurs années, la popularité des mangas explose auprès des jeunes. Certains s’intéressent de plus en plus aux aspects complexes et créatifs de leur passe-temps favori comme le dessin manga ou l’écriture de scénarios. Grâce à cette toute nouvelle bourse de création, le gagnant et les finalistes seront outillés pour se lancer dans l’écriture de manga et pourront bénéficier d’une plus grande visibilité. Chacun d’entre eux recevra également des prix fort intéressants. Par exemple, les 3 finalistes profiteront de quelques heures de mentorat avec des experts du domaine et le gagnant pourra s’envoler pour la Japan Expo 2023 à Paris. Une opportunité en or pour les passionnés de cet univers ! », précise Vanessa Flores, CMO des Librairies O-Taku.

Du 27 mai au 31 août 2022, les personnes intéressées pourront soumettre leur candidature en présentant un manga court, mais complet. L’histoire, d’un maximum de 20-25 pages, devra être accompagnée d’une brève description.

Pour cette première édition, les candidats devront être domiciliés au Québec et être âgés d’au moins 18 ans. De plus, la bourse sera accordée à des personnes qui n’ont jamais été publiées, que ce soit par une maison d’édition ou par autoédition.

Un panel d’experts composé de 9 membres — dont des auteurs québécois et des éditeurs — choisira les finalistes et le gagnant selon la qualité de leur œuvre durant les mois de septembre et d’octobre. L’annonce des lauréats sera faite en novembre lors de l’édition 2022 du Salon du livre de Montréal.

Les Librairies O-Taku remercient tous les commanditaires, spécialement ses partenaires officiels qui rendent la première édition de cette bourse possible, soit le FBDM, Hachette Canada, les Éditions Glénat, Kana ainsi que le Salon du livre de Montréal (SLM).

Pour en savoir davantage sur la bourse de création, les médias sont invités à participer à une séance d’information qui se tiendra le 27 mai prochain à 13 h à l’Espace Rendez-Vous - FBDM 2022. L’adresse est 3960-62 rue Saint-Denis à Montréal. L’espace sera identifié aux couleurs du festival.