Un retour à la gare pour le festival Les mains dans le sable

Pour une 4 e année, la Ville de Prévost a mandaté l’organisme régional La Station Culturelle (LSC) pour déployer une édition haute en couleur du Festival Les Mains dans le Sable !

L’événement, présenté par Entretien Paysager ALM, sera de retour à la gare de Prévost les 3, 4 et 5 juin prochain pour une édition remplie de surprises.

Cet événement unique dans les Laurentides s’inscrit une fois de plus dans la volonté de soutenir le développement et la vitalité touristiques de la région. Misant principalement sur l’interaction et la complicité entre le public et les artistes, l’événement promet aux festivaliers un accès à une programmation riche et variée en lien avec la sculpture de sable.

Le comité organisateur tient à souligner une fois de plus l’implication inestimable d’Entretien Paysager ALM dans ses événements. Son dévouement, sa générosité et sa débrouillardise sont un gage de réussite à tous nos événements.

Retour aux sources

Comme c’était le cas lors de sa première édition en 2019, la 4ème édition du Festival de sculptures de Prévost réunira huit sculpteurs professionnels.

Les festivaliers pourront voir les artistes à l’œuvre et mieux comprendre ce qui se cache derrière la fabrication des sculptures de sable de cette taille. Plusieurs volets d’animation divertiront les festivaliers avec des démonstrations, des conférences et des activités de médiations culturelles auquel viendra se greffer un tout nouveau volet de sculptures amateur.

Le tout sera une fois de plus présenté en mode « Soleil et Plage » où il sera possible de profiter d’une belle offre de rafraîchissements alcoolisés offerte par la Microbrasserie Shawbridge.

C’est avec l’objectif de faire rayonner l’offre touristique et les entreprises de Prévost que l’événement se démarque par son originalité, sa synergie et par sa volonté de créer un rapprochement entre les artistes, les participants et les entreprises locales au cœur de l’implantation de cet événement.

Visionnement spécial

Le documentaire Tomahawk, présentant le portrait du sculpteur Thomas Meloche sera présenté en ouverture du Festival le vendredi 3 juin prochain de 18 h 30 à 22 h à la Salle Saint-François-Xavier de Prévost.

Il faudra se déplacer à la gare de Prévost, samedi et dimanche 4 et 5 juin de 13 h à 18 h pour voir les artistes à l’œuvre et profiter de la programmation.

Nouveau porte-parole et artistes invités

LSC est fière de s’associer à Alex S. Girard, un artiste pluridisciplinaire, qui a accepté de devenir le tout nouveau porte-parole de l’événement. Auteur, illustrateur, sculpteur, combattant et concepteur de talent, Alex S. est le porte-parole parfait pour cet événement.

À la barre d’une équipe constituée d’anciennes et de nouvelles têtes d’affiche, Alex S. vous réserve une panoplie de surprises. Sculptures en direct, animation, mandala géant, duel de sculptures express, zone de Land Art et plus encore vous attendent à la gare de Prévost et chez nos partenaires commanditaires.

Venez en grand nombre voir et encourager ALEX S.GIRARD, GUY OLIVIER DEVOST, RENALDO NINO, MARIE-LINE GAGNÉ, ISABELLE GASSE, MARC RIOPEL, EMMANUELLE BEAUMONT et JONATHAN BOUCHARD alors qu’ils auront les mains dans le sable et votez pour votre sculpture préférée.

Des sculptures dans la ville

LSC peut compter sur d’importants partenaires qui permettront au Festival de rayonner encore plus grand dans Prévost. En plus de celles faites au Festival, vous pourrez admirer quatre autres sculptures de sable installées chez différents partenaires dans la Ville. Un énorme merci à la Clinique Podiatrique de Prévost, la Halte Boréale, Papillon et Associés et le Restaurant du mini-golf.

Une sculpture bien spéciale

Un hommage sera érigé en l’honneur du légendaire Guy Lafleur au Restaurant Mini-Golf (3023 Boul du Curé Labelle, Prévost). Une attraction à ne pas manquer. Venez-vous recueillir devant cette œuvre et soulignez une fois de plus, votre respect à l’inoubliable numéro 10.