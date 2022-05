Le plein de lectures et des rencontres exceptionnelles avec Anne Robillard, Bryan Perro et Jocelyne Cazin

Après le succès d’une première édition organisée en 2021 au Premium Outlets Montréal, le Salon du livre de Mirabel sera de retour, du jeudi 16 juin au dimanche 19 juin, cette fois-ci au complexe Val d’Espoir.

Organisé par Tricia Lauzon, autrice de fantasy et directrice des Éditions Lo-Ély, l’événement rassemblera plus d’une soixantaine d’auteur.e.s et quelques éditeurs, tous Québécois.e.s.

L’entrée est gratuite et de nombreux prix de présence seront remis tout au long de ces quatre journées dédiées à la passion du livre d’ici.

Trois auteurs de best-sellers seront de plus présents sur la scène du complexe pour des rencontres-conférences inoubliables suivies de séances de dédicaces : l’écrivaine de fantasy Anne Robillard le samedi 18 juin de 13 h à 16 h, l’auteur jeunesse Bryan Perro le dimanche 19 juin de 11 h à 12 h 30, et l’autrice ancienne journaliste et animatrice de télévision Jocelyne Cazin, le même jour de 13 h à 16 h. De quoi faire le plein d’ouvrages et de romans fabuleux pour l’été !

Ouvert sur l’imaginaire et les histoires fortes, ce 2e Salon du livre de Mirabel promet de grands moments de lecture et de partage, avec des tables rondes animées par la journaliste Martine Laval.

Les amateurs de fantasy auront de quoi être comblés jusqu’au bout grâce à, d’une part, la saga La descendance interdite de Tricia Lauzon aux Éditions Lo-Ély, d’autre part, l’univers Seyrawyn – une collection de livres et des Œufs de Dragons ! – créé par Martial Grisé et Maryse Pépin.

Plusieurs animations jeunesse seront aussi au programme dont : « Comment choisir son dragon Seyrawyn ? », le jeudi 16 juin à 13 h avec Maryse Pépin, et « Les chiens, de la truffe à la queue » le vendredi 17 juin à 13 h avec Izabelle Gignac, autrice aux Éditions Lo-Ély d’une trilogie jeunesse (Bentley, Athos et Zoé) aux héros canins. Une foule de rendez-vous pour une édition riche en émotions !