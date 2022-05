La fête nationale du Québec fait son grand retour à Sainte-Thérèse!

Les Thérésiennes et les Thérésiens seront ravis d’apprendre que les célébrations de la fête nationale du Québec se tiendront le 24 juin à Sainte-Thérèse !

Cette année, la Ville proposera une toute nouvelle formule pour cette journée bien spéciale.

De nombreuses activités familiales se dérouleront dans différents parcs au cours de la journée, alors que le grand spectacle sera présenté dans le stationnement de l’hôtel de ville, suivi du traditionnel feu d’artifice.

« La fête nationale est un moment privilégié pour célébrer notre langue et notre culture ! C’est l’occasion d’exprimer notre fierté d’être Québécoises et Québécois ! Après deux ans de pause, nous sommes plus qu’heureux de pouvoir nous rassembler à nouveau et de ne recevoir nulle autre que la talentueuse Ariane Moffatt pour un grand spectacle digne de ce nom ! », mentionne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.

Fêtez en grand dans les parcs

Parcs Damase-Juteau, De Sève et Saint-Pierre | 11 h à 16 h

Ces trois parcs seront les hôtes d’activités pour toute la famille. Trouvez le plus près de chez vous et rejoignez la fête ! Au menu : animation ambulante, jeux gonflables, maquillage, musique, sculpteurs de ballons et bien plus encore !

La piscine chauffée du parc Richelieu sera également ouverte de 12 h à 16 h et des activités spéciales seront offertes aux baigneurs.

Les festivités se poursuivent en soirée

Après une journée bien remplie, rendez-vous dans le stationnement de l’hôtel de ville pour conclure la fête nationale sur une note musicale !

Yanik Pépin | 19 h

L’ambiance sera à la fête avec le chansonnier Yanik Pépin, véritable juke-box ambulant !

Ariane Moffatt | 20 h

Accompagnée de ses invités, Ariane Moffatt soulignera ses 20 ans de carrière en interprétant ses plus grands succès.

Feu d’artifice | 22 h

Juste après le spectacle, la foule sera invitée à se déplacer vers le stationnement du Collège Lionel-Groulx, où sera déployé l’incontournable feu d’artifice.

Transport collectif gratuit

Le 24 juin, exo offrira le service de transport collectif gratuit sur l’ensemble du territoire thérésien. Pour en bénéficier, les citoyens devront imprimer ou télécharger le laissez-passer qui sera disponible sur le site Web de la Ville.

La programmation détaillée de la fête nationale du Québec, de même que celle des spectacles de l’été est disponible au www.sainte-therese.ca. Des dépliants en version papier sont également disponibles à la bibliothèque, à la Maison du citoyen et à l’hôtel de ville.

La Ville de Sainte-Thérèse tient à remercier le gouvernement du Québec, le Mouvement national des Québécoises et Québécois et la Société nationale des Québécoises et Québécois région des Laurentides pour leur soutien financier.

Renseignements : Service de la culture et des loisirs | 450 434-1440, poste 2301