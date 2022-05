Le 12e Festival Classica débute aujourd'hui le 27 mai

Le 12e Festival Classica se déroulera à compter d’aujourd’hui le 27 mai jusqu’au dimanche 19 juin à Saint-Lambert et dans les villes de Varennes, de Mirabel, de Boucherville, de Saint-Constant et de Longueuil.

Sous le thème De Monteverdi à Morricone, 22 concerts en salle offerts à prix doux seront présentés. Une programmation tout italienne qui mettra en vedette de nombreux artistes et la créativité numérique !

En grande nouveauté

Le Festival Classica innove une fois de plus avec l’ajout d’un volet arts numérique dont la gestion a été confiée à Lumifest. La Paroisse catholique de Saint-Lambert sera complètement métamorphosée pour l’occasion. Chaque concert présenté aura sa propre dimension. « Ce maillage entre la musique classique et les arts visuels est une occasion de plus de créer des interactions avec le public, de provoquer les rencontres entre différentes disciplines artistiques et d’inspirer le Festival pour ses futurs projets, dont le Nouvel Opéra Métropolitain, le NOM, dévoilé tout récemment et qui débutera ses activités dès 2023. », a déclaré le directeur général et artistique du Festival, Marc Boucher.

Concert d’ouverture

Pour ouvrir le Festival, une soirée somptueuse est proposée au cœur de la lumineuse musique de Mozart et de Puccini avec la Messa di Gloria ! Ce concert aura lieu ce vendredi 27 mai à 19 h 30, à la magnifique Église Sainte-Anne de Varennes avec 32 musiciens de l’Orchestre de l’Agora, les solistes invités Antoine Bélanger (ténor), Antonio Figueroa (ténor) et Hugo Laporte (baryton) ainsi que l’Ensemble vocal Arts-Québec, le tout sous la direction du chef Nicolas Ellis.

Musiques de films



Le jeudi 16 juin, le pianiste Jean-Philippe Sylvestre propose un concert d’une grande intensité mettant en valeur les œuvres du génial compositeur Nino Rota, bien connu pour sa création de la musique du film Le Parrain. Il interprétera les musiques de films les plus connues et aimées de ce compositeur. Son ami et violoniste très coloré Eric Speed fera voyager les spectateurs à travers les musiques de films de Nino Rota combinées aux plus grands succès de ceux d’Ennio Morricone.

Le vendredi 17 juin, l’Orchestre symphonique de Longueuil et Florence K, sous la direction d’Alexandre Da Costa, feront revivre la magie des trames sonores de films du grand compositeur Ennio Morricone dont Il était une fois dans l’ouest, Cinéma Paradiso et La Mission.

Concert de clôture

Le dimanche 19 juin, le Festival est très fier d’accueillir pour une première fois la contralto de réputation internationale Marie-Nicole Lemieux. Elle interprétera la cantate Jeanne d’Arc de Rossini tandis qu’Élisabeth Pion et Stéphane Tétreault transporteront les spectateurs au travers de la musique d’Alfredo Casella. Ils seront accompagnés par l’Orchestre du Festival Classica sous la direction d’Alain Trudel.

Parmi les nombreux autres artistes et orchestres qui performeront dans le cadre de cette édition, mentionnons Marie Nadeau-Tremblay, Myriam Leblanc, Valérie Milot, Gino Quilico, Arion Orchestre Baroque, l’Ensemble Caprice, l’Ensemble Mirabilia, l’Orchestre de chambre de la Montérégie, Magali Simard-Galdès, Florence Bourget, Edna Stern, Matthias Maute, Sophie Larivière, Vincent Lauzer, Tristan Best, Antoine Malette-Chénier, Hank Knox, Marianne Lambert, Dominic Boulianne, Marc Djokic, Josée Lalonde, Ian Sabourin, Thomas Vinals, Clayton Kennedy, Nils Brown, William Kraushaar, Elvira Misbakhova, Chloé Dominguez, Antoine Bareil, Elinor Frey, Luc Beauséjour, Agnès Langlois, Les Idées heureuses et Les Jardins Chorégraphiques.

Programmation et billets

Pour consulter la programmation de la 12e édition du Festival Classica et se procurer des billets, consultez festivalclassica.com.