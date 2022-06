Pour la Fête nationale du Québec, Saint-Eustache promet une programmation des plus animées les 23, 24, 25 juin

L’année 2022 marque le retour attendu des festivités de la Fête nationale du Québec en présentiel, qui se dérouleront du 23 au 25 juin prochain, sur scène et partout dans la rue, sous le thème porteur de « Notre langue aux mille accents ».

Et c’est enfin ensemble que les Eustachois·e·s sont invité·e·s à célébrer leur amour pour la langue, leur fierté québécoise et leur sentiment d’appartenance, dans le cadre enchanteur du Vieux-Saint-Eustache.

« Oui, elle est belle notre langue, colorée, chantante, festive, rassembleuse, à l’image des Québécoises et Québécois qui la parlent et la rendent vivante ! Vous aurez deviné que notre si belle langue sera à l’honneur tout au long des festivités, qui s’annoncent joyeuse comme jamais, grâce à la Corporation des fêtes de Saint-Eustache et au Service des arts et de la culture de la Ville de Saint-Eustache, qui ont mis tout leur cœur et leur créativité à concocter une programmation diversifiée, animée, musicale à souhait et festive qui réjouira les participant·e·s. Nous avons très hâte de vous y voir ! », commente le maire de Saint-Eustache, M. Pierre Charron.

La fête sera lancée le 23 juin en soirée dans les jardins du manoir Globensky (235, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache), alors que le groupe Excavation & amp ; Poésie, Ludovick Bourgeois et DJ Rousso fouleront les planches de la scène principale Budweiser, sans oublier le traditionnel spectacle pyrotechnique présenté par L’Éveil, qui agrémentera les festivités dès 21 h 45. Tous les publics trouveront leur compte !

Le 24 juin, ce sera le retour de la traditionnelle journée familiale Métro Plus Saint-Eustache/Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Cette année, la thématique « Alice au pays des merveilles » sera mise de l’avant. Conséquemment, des activités ludiques seront tenues et certains personnages mythiques seront présents dans le parc pour divertir les familles.

Enfin, plusieurs autres activités seront présentées lors de cette fête familiale, dont des jeux gonflables, des spectacles de musique, des cours de danse et de percussions ainsi qu’une station de tatouage au airbrush. Sur la scène principale, les festivaliers retrouveront en tête d’affiche Fredz, un jeune prodige de la musique rap et l’auteur-compositeur-interprète Jérôme 50.

Le 25 juin, le Grand Ensemble Jazz de Saint-Eustache ainsi que La Troupelle du TPC clôtureront les célébrations en après-midi.

Évidemment, s’ajouteront à cette programmation des artistes locaux de grand talent qui se produiront sur la scène Desjardins. Enfin, certains incontournables seront de retour, notamment le Village des artisans, la dégustation de galettes de sarrasin, des expositions de toutes sortes, des amuseurs publics, du théâtre, des spectacles d’humour et beaucoup plus.

« Après ces deux dernières années, où il a fallu renoncer à nous réunir, nous renouons avec le grand plaisir de célébrer ensemble la plus grande fête du Québec, du 23 au 25 juin, dans le Vieux-Saint-Eustache. Musique, activités, danses, dégustations, feu d’artifice, tout est réuni pour que le plaisir soit au rendez-vous ! On vous y attend ! », dit Raymond Tessier, président de la Corporation des fêtes de Saint-Eustache.