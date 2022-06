La Ville de Lorraine vous convie à l’Exposition Le domaine Garth : un patrimoine, une histoire depuis 1820

La Ville de Lorraine convie les amateurs d’art à l’Exposition des artistes de Lorraine et invités, du 3 au 19 juin, à la maison Garth au 100, chemin de la Grande-Côte.

Ce sera également l’occasion de découvrir le passé du domaine ancestral en visitant l’exposition Le domaine Garth : un patrimoine, une histoire depuis 1820.

Le vernissage aura lieu le vendredi 3 juin, à compter de 18 h 30. Une musique d’ambiance donnera le ton à cette soirée durant laquelle la Ville remettra les mentions d’honneur aux artistes.

Les amateurs d’art pourront également visiter les deux expositions les 4 et 5 juin, de 10 h à 16 h, ainsi que les 11, 12, 18 et 19 juin, de 12 h à 16 h.

« Cet événement printanier est l’occasion de faire connaître le talent d’artistes bien de chez nous et de la région. L’édition 2022 signale en plus le retour à une formule en présentiel, pour notre plus grand plaisir ! Tous les membres du conseil municipal se réjouissent que cette exposition soit de nouveau offerte dans sa formule traditionnelle à la population et aux créateurs. Retrouvez le plaisir de la culture avec nous, on vous attend. », invite le maire de Lorraine, M. Jean Comtois.