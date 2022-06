Appel à la population afin de recenser des artefacts trouvés de manière fortuite au fil des ans

Le Maire Jean-Guy Galipeau d’Amherst, en collaboration avec les élu.e.s de Brébeuf, Huberdeau et Arundel, lance un appel à la population de la MRC des Laurentides afin de recenser des artefacts trouvés de manière fortuite au fil des ans et témoignant de la présence autochtone avant la colonisation.

La rencontre se tiendra au 101, rue du Pont à Huberdeau le samedi 18 juin de 10 h 30 à 16 h en présence de l’archéologue Roland Tremblay qui analysera sur place vos trouvailles à l’aide de cartes géographiques et partagera personnellement leur histoire avec vous.

Ces artefacts ne seront pas recueillis, mais simplement documentés en vue d’identifier de possibles sites de fouilles archéologiques à effectuer à des endroits clés du territoire de notre MRC, un exercice qui sera une première dans la région des Laurentides.

L’invitation est lancée à toute la population, mais plus particulièrement à celles de Huberdeau et d’Arundel. « N’importe quel objet retrouvé dans le sol peut avoir une certaine valeur archéologique. », mentionne Roland Tremblay au sujet de la possible richesse préhistorique de notre milieu.

Présence exceptionnelle sur place d’un aîné anishinabeg

M. Galipeau a invité un proche collaborateur du projet de Centre d’interprétation du territoire d’Amherst, monsieur Lionel Whiteduck qui sera présent pour discuter avec la population.

Lionel Whiteduck est un aîné de la communauté de Kitigan Zibi et il est sensible au fait que des Anishinabeg ont autrefois circulé, entre autres, le long de la rivière Rouge, y installant de possibles campements. M. Galipeau profitera de la présence de ce représentant officiel d’une Première Nation voisine pour souligner la Journée nationale des peuples autochtones qui a lieu annuellement au Canada le 21 juin.



Des trouvailles inédites dévoilées à Brébeuf

Lors de l’appel au public tenu le samedi 21 mai dernier à Brébeuf, plusieurs informations d’intérêt ont été partagées par la population, et les représentants d’Amherst ont alors appris, entre autres, qu’une pointe de projectile avait été trouvée en 1995 au pied de la Chute-aux-Bleuets et répertoriée par le Centre d’archéologie du musée Pointe-à-Callières, confirmant une présence humaine ancienne à la Chute-aux-Bleuets.

Toutes informations sont précieuses et permettront de préparer une étude de potentiel qui ciblera les lieux de fouilles archéologiques à réaliser dans le secteur. Migwetch (merci en langue anishinabeg) !