Lumen : une exposition gratuite et éclairante à Blainville

Jusqu’au 27 août, le centre d’exposition de Blainville apporte un éclairage convaincant sur le concept abstrait de la lumière avec l’exposition LUMEN.

L’exposition se veut une exploration active de la notion de la lumière sur différents aspects : physique, biologique et technologique.

À travers des expériences interactives et multisensorielles, les visiteurs auront l’occasion d’analyser le comportement de la lumière en manipulant des sources lumineuses et des obstacles, en découvrant la polarisation et en se laissant éblouir par la magie de la réfraction.

Ils pourront danser sous des rayons lumineux ou encore suivre le parcours de la lumière dans l’œil. Grâce à cette toute nouvelle exposition itinérante et à ses nombreux éléments interactifs, les visiteurs y verront plus clair !

L’exposition Lumen est une production du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, avec la contribution de Patrimoine canadien et des Appartements Frontenac.

Horaire de l’exposition (entrée libre)



Jusqu’au 23 juin :

Du mercredi au vendredi, de 13 h à 17 h.

Le samedi et le dimanche, de 10 h à 16 h.

Du 25 juin au 27 août :

Du mercredi au samedi de 10 h à 16 h.



Renseignements supplémentaires sur blainville.ca.