Écoute… Saint-Placide, un parcours entre nature, musique et conte

À moins d’une heure de Montréal, dans les Basses-Laurentides, se trouve la municipalité de Saint-Placide, un endroit charmant qui gagne à être mieux connu des touristes.

Situé au bord du majestueux lac des Deux-Montagnes, ce village de près de 1 800 habitants et ses alentours ont inspiré six artistes à vous convier à un parcours inédit et unique au Québec.

La Société Arts et Culture de Saint-Placide propose Écoute… Saint-Placide, une initiative qui invite les visiteurs à découvrir les attraits de ce village de manière fort originale.

« Nous avons demandé à quatre musiciens et à un duo de la région des Laurentides de s’inspirer d’un endroit de Saint-Placide pour créer une chanson ou une œuvre instrumentale inédite, et nous faire découvrir des pièces musicales et des fragments littéraires qu’ils affectionnent. Nous avons par la suite réuni leurs créations et leurs propositions dans un balado, pour permettre aux visiteurs de partir à la découverte de notre village et de ses alentours. », explique Colette Brouillé, l’instigatrice du parcours et codirectrice artistique du projet.

Le parcours d’une durée totale de 2 h 30 peut se faire seul, en couple, en famille ou entre amis, en une ou plusieurs visites, en voiture ou à vélo. Il suffit de réserver sa plage horaire au www.artsetculturestplacide.com et de se présenter à la Maison de la culture un peu avant l’heure prévue afin d’obtenir le code d’accès au balado.

Et voilà le visiteur fin prêt à entreprendre son parcours au cœur de décors enchanteurs.

« Chaque point d’arrêt propose de 20 à 25 minutes de musique en tous genres, ce qui nous a inspiré la nouvelle appellation de tourisme de contemplation qui décrit parfaitement l’esprit du projet. »

L’écrivain et globe-trotteur Ugo Monticone a créé le fil narratif du voyage qui commence dans la superbe église de Saint-Placide avec la musique et les choix de l’autrice-compositrice et violoncelliste Jorane.

Le promeneur est ensuite invité à emprunter le rang Saint-Vincent pour se balader dans une magnifique érablière où l’accompagneront les textes et la musique du violoniste et pianiste néo-trad Éloi Amesse.

Au bout du sentier, un champ ouvert sur un large horizon s’offre à la vue avec les étonnantes propositions électros de Bruno Lachapelle et ses choix personnels.

Point d’écoute suivant : le site enchanteur de la Brasserie Wilsy où paissent de paisibles chevaux, pour découvrir les propositions de l’auteur-compositeur folk Michel Robichaud.

Pour sa dernière escale, le promeneur revient au village, sur le bord du lac des Deux-Montagnes. Profitant de l’exceptionnel point de vue, il se laisse finalement bercer au son de la flûte et de la guitare des membres du duo ethnoclassique Beija-Flor et de leurs choix musicaux et littéraires.

Le 26 juin, à 11 h, Éloi Amesse, Bruno Lachapelle, Michel Robichaud et le duo Beija-Flor présenteront un spectacle inspiré du projet à la Maison de la culture, dans le cadre des Cafés-concerts en terrasse (74, place de l’Église).

Horaire du parcours

Les vendredis, samedis et dimanches, de 13 h à 18 h, du 24 juin au 5 septembre.

Pour toutes les informations afin de bien vivre le parcours, pour réserver (obligatoire) et pour consulter toute la programmation : www.artsetculturestplacide.com

Une participation du Conseil des arts et des lettres du Québec au financement du projet ainsi que le soutien de la MRC de Deux-Montagnes ont mené à un partenariat avec la MRC des Laurentides.