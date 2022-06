Le Festival des traditions du monde invite la population à célébrer son 25e anniversaire.

Le Festival des traditions du monde de Sherbrooke (FTMS), présenté par Loto-Québec, invite la population à célébrer son 25e anniversaire.

Pour marquer cette édition anniversaire, l’univers festif et coloré du FTMS débarquera dans les rues de la ville, allant à la rencontre du public avec un grand défilé, le dimanche 7 août.

Le Festival ouvrira ensuite les portes de son Village du monde, de retour au Parc Quintal, du 10 au 14 août, qui réunira plus de 150 spectacles, ateliers et activités sur ses 10 scènes intérieures et extérieures.

Parmi celles-ci, les Pavillons thématiques, concepts signature du FTMS, offriront une réelle immersion au public avec leurs ambiances, prestations et boissons typiques : le Shack d’Amérique, qui sera agrandi pour l’occasion ; le Pub irlandais ; les Portes de l’Asie, de retour après plusieurs années d’absence, ainsi que le chapiteau Espace Orient.

Un voyage de découvertes des plus diversifiées attend ainsi les festivalières et festivaliers, à travers la musique, la danse, la gastronomie, l’artisanat et une foule d’occasions d’échanger avec les artistes.

LE GRAND DÉFILÉ ANNIVERSAIRE

Le dimanche 7 août, plus de 200 artistes défileront dans les rues de Sherbrooke pour faire vivre l’énergie, les rythmes et l’éclat de tous les continents !

Musiques, danses et surprises colorées attendent la population pour célébrer les 25 ans du Festival des traditions du monde. Le départ du défilé sera lancé à 14 h, à l’angle des Boulevards de Portland et Jacques-Cartier.

Le défilé parcourra ensuite la rue King Ouest, entre le boulevard Jacques-Cartier et la rue Belvédère, pour se terminer près du Marché de la gare de Sherbrooke, vers 16 h. Cette activité est une première pour l’organisation. Les détails sont disponibles au ftms.ca/defile.

UNE PROGRAMMATION ARTISTIQUE RICHE ET VIBRANTE



Du 10 au 14 août, près de 500 artistes seront réunis dans le Village du monde tout à fait unique que propose le FTMS.

Musiques métissées, rythmes inspirés des traditions, sonorités actuelles et fusions audacieuses se côtoieront sur les 10 scènes du Festival. Des danses de tous horizons seront également des festivités, non seulement avec les prestations sur scène, mais également avec la diversité d’ateliers proposée au grand public.

Spectacles de contes, prestations théâtrales, activités d’initiation aux instruments de musique, et plus encore, attendront les festivalières et festivaliers avides de découvertes.

Parmi les spectacles à ne pas manquer lors de cette 25e édition :

La Bottine Souriante (Musique traditionnelle québécoise) — mercredi 10 août, 20 h 30, Scène Loto-Québec.

Ghetto Kumbé (Électro afro-caribéen) — jeudi 11 août, 21 h, Scène Loto-Québec

Kolonien (Folk-pop nordique) — vendredi 12 août, 12 h 45 et samedi 13 août, 19 h 15, Scène Bistro.

Vieux Farka Touré / Dans le cadre de la Soirée Vibrante Afrique — vendredi 12 août, 21 h 15, Scène Desjardins.

Dominique Hudson / Dans le cadre de la Fiesta Caliente — samedi 13 août, 21 h, Scène Desjardins.

Élage Diouf (World, Folk, Pop) avec l’artiste invité Carlos Placeres — samedi 13 août, 20 h 30, Scène Loto-Québec.

La programmation complète se trouve au https://ftms.ca/programmation/

LE FESTIVAL EN FAMILLE

En plus des spectacles et activités à partager avec les petits et les plus grands sur les nombreuses scènes du Festival, le FTMS leur a concocté une programmation sur mesure dans sa Place de la famille. Spectacles de musique, contes, théâtre, ateliers et activités participatives y attendront les jeunes de tous âges, sous le Chapiteau des merveilles.

Parmi les activités à ne pas manquer, le Studio TA-DAA !, tout droit venu d’Italie, leur propose des prestations théâtrales colorées (vendredi 12 août, 18 h et samedi 13 août, 15 h) et le spectacle Arthur L’aventurier au bout du monde en Australie attend les familles le dimanche 14 août, à 15 h.

Jeux gonflables, maquillage et animations seront également de la partie tout au long des festivités.

SAVEURS ET TROUVAILLES INTERNATIONALES

Les festivalières et festivaliers pourront poursuivre leur voyage avec les spécialités internationales de la quinzaine de restaurants, les produits de la cinquantaine d’exposants et artisans et les activités de dégustation.

BILLETTERIE

La population est invitée à se procurer le Passeport pour profiter des 5 jours de festivités, disponible en prévente au tarif de 15 $ jusqu’au 6 juillet (tarif régulier à compter du 7 juillet : 20 $), en ligne au ftms.ca/billetterie.

À compter du 7 juillet, le Passeport sera disponible dans différents points de vente, notamment chez les marchands Metro Plouffe participants de la région, à la Pharmacie Jean Coutu — M. Mongeau & K. Gagné (rue King Est) et aux deux adresses de L’Écolo Boutique à Sherbrooke (la liste complète des points de vente sera disponible sur le site internet de l’événement).

L’entrée journalière pour le FTMS est au coût de 8 $ et est gratuite pour les enfants de 14 ans et moins.