Film Laurentides a dépassé ses objectifs fixés pour 2021-2022

Film Laurentides a déposé son rapport annuel 2021-2022 le 16 juin dernier. Avec pour mission de promouvoir le territoire, accompagner les équipes de tournage et stimuler le développement régional, l’organisme est fier d’annoncer que l’année a été très occupée, dépassant même les objectifs fixés.

« Témoin d’une effervescence et d’une augmentation bien concrète des tournages en 2021, l’équipe de Film Laurentides a accéléré le rythme afin de répondre à une demande en forte croissance. Les membres du conseil d’administration sont très satisfaits des résultats. Accueillir 54 tournages, c’est beaucoup de travail en amont. » précise monsieur Paul Calce, président de l’organisme et directeur général de la Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides.

Les 54 productions ont cumulé des dépenses directes s’élevant à plus de 3 millions de dollars et 8 200 nuitées.

Ces chiffres démontrent bien l’impact économique, touristique et culturel que génère l’industrie audiovisuelle pour les municipalités, les résidents, les commerçants et entreprises de la région des Laurentides.

Parmi ces productions figurent notamment les longs métrages Falcon Lake et Un été comme ça, produits par Méta Films, Jules au pays d’Asha produit par la Coop Vidéo, les téléséries Aller simple, produite par Sphère, Lac noir, produite par Pixcom, Après, une production de Duo Productions et Le temps des framboises, produit par Trio Orange.

En ce qui a trait aux tournages étrangers, la région a notamment accueilli Three Pines, la première série d’Amazon tournée au Québec, Single All the Way, un film de Noël signé Netflix, la comédie d’horreur Disappointment Blvd de A24 et Transformers 7.

Pour consulter le rapport annuel, visitez www.filmlaurentides.ca.