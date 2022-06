Plusieurs milliers de festivaliers à la Fête nationale de Repentigny

Plusieurs milliers de personnes se sont déplacées le 24 juin au parc de l’Île-Lebel, afin de renouer avec Les Cowboys Fringants lors de la Fête nationale!

L’événement, un des plus attendus de la province, était à la hauteur des attentes des spectateurs. S’ils ont célébré de bon cœur en compagnie de leur groupe préféré en soirée même Mariana Mazza est venu faire son tour sur scène- ils ont également profité du beau temps pour tirer plaisir de la riche programmation d’activités culturelles et sportives de la journée!

Ainsi, la première Vélovirée du maire Nicolas Dufour, a fait bouger de nombreuses familles. Ces dernières ont même eu l’occasion d’assister à l’inauguration de l’Espace pumptrack au retour de leur balade au parc Jean-Claude-Crevier.

Avec ses 11 activités, gratuites pour la plupart, l’Espace culturel a attiré les foules tout au long de la journée. Les visiteurs ont pu découvrir avec bonheur le dynamisme et la beauté de l’endroit.

« La Fête nationale a donné le coup d'envoi à un été mémorable à Repentigny! Nous sommes fiers d’avoir pu réunir autant de festivaliers pour cet événement aussi cher à la population québécoise! Merci aux Cowboys Fringants et aux artistes pour leur énergie, aux équipes et aux nombreux bénévoles qui sont au cœur de ce succès et à nos précieux partenaires. C’est une édition dont on se souviendra longtemps! », s’est exprimé le maire de Repentigny, Nicolas Dufour.