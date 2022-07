Lancement du « Balado de la 117 - Westwood » coanimé par l’humoriste témiscabitibienne Cathy Gauthier

Depuis longtemps, nous savons que l’un des principaux obstacles pour attirer des gens en Abitibi-Témiscamingue est la grande distance qui nous sépare des grands centres.

Afin de rendre le transport plus agréable et interactif, la mine Westwood - IAMGOLD est fière de lancer aujourd’hui « Le Balado de la 117 — Westwood ».

Les auditeurs de la région de Montréal et des banlieues sont ainsi invités à démarrer cette émission spéciale en même temps que leur voiture afin de les accompagner tout au long de leur trajet jusqu’à Rouyn-Noranda.

Ils découvriront ainsi en compagnie de l’animateur, Pascal Lafortune, et de sa coanimatrice, nul autre que la populaire humoriste originaire de l’Abitibi-Témiscamingue, Cathy Gauthier, les secrets les mieux gardés de la région ainsi que de nombreux arrêts dignes de mention sur la route.

TOUS UNIS POUR NOTRE RAYONNEMENT !

La problématique de la pénurie de main-d’œuvre prenant de l’ampleur à chaque jour qui passe, de nombreuses organisations travaillent ainsi sur l’objectif commun d’améliorer « l’attractivité » de notre région.

En plus d’artistes et d’invités spéciaux, se succèdent au micro les dirigeants et représentants des organisations suivantes :

Tourisme Abitibi-Témiscamingue

La Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN)

L’Université du Québec en Abitibi — Témiscamingue (UQAT)

La Mosaïque (un organisme d’accueil et d’aide à l’intégration de nouveaux arrivants)

La Société d’aide au développement des collectivités de Rouyn-Noranda (SADC)

La Ville de Rouyn-Noranda

Le conseil de bande de Pikogan

Le Conseil de la culture de l’Abitibi — Témiscamingue

Le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue

Le Festival Osisko en lumière Westwood — IAMGOLD

Minwashin

Le parc national d’Aiguebelle

La Corporation de la Maison Dumulon

Le Carrefour de Rouyn-Noranda

« Le Balado de la 117 — Westwood » est disponible sur les plateformes suivantes : Apple musique, Spotify, Balado Québec, YouTube et Google Balados.

Descriptif pour chacun des épisodes :



Premier épisode



Titre : La signature des Témiscabitibiens : un accueil chaleureux incomparable



Résumé : Après une courte entrevue avec l’humoriste originaire de Rouyn-Noranda Cathy Gauthier, découvrez l’accueil unique du peuple témiscabitibien et le territoire qu’il occupe fièrement. Nos invités :

Randa Napky, directrice générale de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Ariane Milot de la Mosaïque (un organisme d’accueil et d’intégration pour les nouveaux arrivants) et François Gendron, doyen de l’Assemblée nationale et député d’Abitibi-Ouest à la retraite.

Deuxième épisode

Titre : Rouyn-Noranda : ville minière au passé cosmopolite et l’histoire singulière de la mythique route 117

Résumé : Russes, Polonais, Italiens, Allemands, Ukrainiens, Etc., en 1931, Rouyn-Noranda était la deuxième ville la plus cosmopolite du Québec, après Montréal. L’historien Benoit Beaudry-Gourd et Jean-Lou David, consultant à la maison Dumulon, brossent le portrait de nos bâtisseurs alors que Louis-Paul Willis, directeur de maîtrise en création numérique à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue se

concentre sur les origines de la route 117.

Troisième épisode

Titre : Produits du terroir et bonnes adresses : suggestions, incontournables et découvertes

Résumé : L’Abitibi-Témiscamingue, région fertile pour les « foodies ». Découvrez les suggestions de David Lecours président de la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda, Julie Gauthier du site web Goûtez-AT ainsi que Peggie Lapointe, coordonnatrice des services au Carrefour de Rouyn-Noranda. Une dégustation informelle permet aussi à Cathy Gauthier et nos invités de faire de belles découvertes.

Quatrième épisode

Titre : « Y’a rien à faire en Abitibi-Témiscamingue... » Le mythe déconstruit

Résumé : 11h30 : Que vous soyez adepte de musique populaire ou en émergence chaque mélomane trouve son festival. Il y a même un festival international de cinéma en Abitibi-Témiscamingue depuis plus de 40 ans. Découvrez nos événements et notre dynamise culturel avec Frédéric Roy-Hall, d’Osisko en fête, Jean Royal, président du Festival des guitares du monde et Lise Paquet Coordonnatrice culturelle, à la Ville de Rouyn-Noranda.

Cinquième épisode

Titre : L’Abitibi-Témiscamingue : territoire autochtone

Résumé : Faites une immersion dans la culture autochtone, l’histoire des Premières Nations et le tourisme autochtone avec Richard Kistabish, président de Minwashin (organisme culturel autochtone) et Amy Kistabish du Conseil de bande de Pikogan (près de la ville d’Amos). Découvrez aussi l’apport et le rôle unique de l’école d’études autochtones expliqué par le recteur de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Vincent Rousson.

Sixième épisode

Titre : Vivre de son art en Abitibi-Témiscamingue

Résumé : Rencontrez le talentueux Guillaume Laroche, auteur-compositeur- interprète, qui signe l’indicatif sonore et verre d’oreille du Balado de la 117 – Westwood. Découvrez ce qui pousse le réalisateur Dominic Leclerc à vouloir pratiquer son art à partir d’ici et écoutez Madeleine Perron, directrice générale du Conseil de la culture, nous expliquer comment la région est passée de 4 à plus de 200 artistes. Un épisode à écouter jusqu’à la toute fin alors que Guillaume nous offre une prestation musicale en toute intimité.

Septième épisode

Titre : L’apport et l’influence de l’industrie minière

Résumé : 15h35 : Faites connaissance avec le sympathique directeur général de la mine Westwood, Luc Joncas. Écoutez le témoignage d’Alexandre Lebreton, géologue stagiaire, qui nous arrive directement de la France et apprenez en plus sur l’apport et l’impact de l’industrie minière avec l’excellent vulgarisateur et géologue Jean Goutier.

Huitième épisode

Titre : L’Abitibi-Témiscamingue : terrain de jeu immense avec près de 20 000 lacs pour 150 000 habitants

Résumé : Découvrez nos grands espaces avec Michel Lessard, président de Récréosisko, Émilie Grenier du parc national d’Aiguebelle. On vous donne aussi un aperçu de l’importance indélogeable de la chasse et de la pêche dans la région avec Ghyslaine Dessureault de Tourisme Abitibi-Témiscamingue.