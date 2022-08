Un vent de changement pour la 13e édition de la Classique de la mairesse de Saint-Anne-des-Plaines

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines est heureuse de vous présenter une nouvelle version de la Classique de la mairesse où la culture est à l’honneur, le patrimoine bâti mis en valeur et la communauté anneplainoise invitée !

Le 22 septembre prochain, la Ville accueillera une des plus belles voix du Québec, celle du talentueux Marc Hervieux.

Ce dernier performera dès 20 h à l’église de Sainte-Anne-des-Plaines et présentera son spectacle Nostalgia dans l’intimité et l’ambiance chaleureuse de l’église locale. L’événement est présenté par la pharmacie Jean Coutu, Stéphane Boily.

La culture mise de l’avant

Avec son arrivée en poste à la mairie, madame Julie Boivin, ressentait le besoin de réaliser une levée de fonds qui serait beaucoup plus à son image et à l’image des Anneplainoises et des Anneplainois.

C’est à la suite de nombreuses discussions avec les citoyens de la Ville que madame la mairesse a compris que ces derniers demandaient davantage de culture au cœur de la municipalité.

L’objectif de cette Classique de la mairesse sera le même que celui des années précédentes, soit de financer des projets pour la jeunesse anneplainoise, des sportifs, des artistes, des projets communautaires ainsi que de nombreux organismes de la communauté.

Les citoyens de Sainte-Anne-des-Plaines pourront donc participer à cette soirée-bénéfice et contribueront donc, par le fait même, à l’amélioration et au développement de la communauté de Sainte-Anne-des-Plaines.

En étant plus près des intérêts et des valeurs de madame Boivin et des Anneplainois, cette édition entrainera un vent de fraicheur et d’initiatives au sein de la communauté.

« Pour moi, cette nouvelle version de la Classique de la mairesse deviendra une belle tradition dans notre communauté, un beau grand spectacle avec un artiste exceptionnel, des citoyens chics (sur leur 36 comme on dit !), des sourires et du bonheur. J’espère bien vous y croiser ! », mentionne madame Julie Boivin, mairesse de Sainte-Anne-des-Plaines.

Prix du billet

Les billets seront accessibles pour tous dès le 1er août au coût de 65 et 85 $ plus taxes et frais sur le site Internet d’Odyscène.

Une prévente de billets pour les résidents de Sainte-Anne-des-Plaines sera prochainement annoncée.

Les citoyens devront téléphoner à l’hôtel de ville afin d’obtenir leur billet en exclusivité. Pour vous procurer des billets VIP au coût de 150 $ incluant des places dans les premières rangées ainsi qu’un accès au coquetel VIP, les personnes intéressées sont invitées à téléphoner à l’hôtel de ville au 450 478-0211.

D’autres détails sur la vente des billets et l’organisation de la Classique de la mairesse seront disponibles au villesadp.ca.

Pour devenir partenaire de la Classique de la mairesse

Des partenaires importants se joindront à l’événement au cours des prochaines semaines. Actuellement, l’organisation peut compter sur la participation de la pharmacie Jean Coutu Stéphane Boily comme présentateur officiel de l’événement ainsi que sur la Caisse Desjardins (de l’Envolée) qui présentera le coquetel VIP avant le spectacle.

Pour obtenir plus d’informations ou pour devenir partenaire, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines vous invite à envoyer un courriel au [email protected].