Quatre concerts qui vous feront voyager à travers le temps

Le Festival Stradiviaria et Alexandre Da Costa célèbrent cet été la musique de Beethoven à Boulay avec plusieurs concerts envoutants et gratuits pour tout le mois de juillet à travers le Québec !

À ne pas manquer, les 4 prochains concerts de la 24e édition : Stradivarius à Vienne, Stradivarius intime, Easy morning et Stradivarius au cinéma

Un fabuleux voyage dans la capitale autrichienne, haut lieu de la musique classique

Alexandre Da Costa et l’Orchestre symphonique de Longueuil, sont très heureux de vous convier gratuitement le 21 juillet à 19 h 30, à l’église Sainte-Jovite de Mont-Tremblant pour son concert Stradivarius à Vienne où vous serez les invités d’honneur.

Ce programme envoûtant comprend des œuvres immortelles de Johann Strauss, comme Le Beau Danube Bleu et la Valse de l’Empereur, sans oublier la Tritsch-Tratsch Polka. Également au programme, le Rondo de Mozart, la Marche viennoise de Kreisler ainsi que la grande valse Straussiana de Korngold. Stradivarius à Vienne est un concept à la fois unique et traditionnel, reflétant l’âme de cette musique tant appréciée, si accessible et raffinée.

Afin de poursuivre la tradition des grands concerts viennois et des grands compositeurs qui ont été fortement influencés par cette capitale culturelle, le violoniste-soliste Alexandre Da Costa dirige l’Orchestre Symphonique de Longueuil avec son archet, tel un Stehgeiger, selon la méthode du Play & Conduct qu’il maîtrise à la perfection.

Le pianiste québécois Jean-Philippe Sylvestre sera l’invité d’honneur et se joindra aux musiciens de l’Orchestre et à Alexandre pour un moment d’exception avec le concerto No. 12 de Mozart.

De Bach à Cohen, tout en intimité

C’est le 22 juillet à la Chapelle du centre communautaire de Labelle que vous pourrez entendre Stradivarius intime à 19 h 30, concert auquel vous convie gratuitement Alexandre Da Costa.

Le violoniste et chef d’orchestre québécois de renommée internationale, Alexandre Da Costa a fait rayonner son remarquable talent sur les plus grandes scènes du monde et vous propose ce concert spécial, très intime. De Bach à Leonard Cohen, Alexandre fera vibrer son magnifique Stradivarius 1701 à travers des pièces qui ont marqué nos vies.

Alexandre Da Costa, considéré comme la Rockstar du violon, accompagné du pianiste virtuose Jazz John Roney, vous fera rire et pleurer en fusionnant Classique, Rock, Blues, Jazz et Pop!

De l’intensité et des sonorités inspirées des sonorités ouest-africaines au classique

Le festival Stradivaria est heureux de vous présenter gratuitement le spectacle Easy Morning, le 23 juillet à 16 h 30 sur la Plage municipale Michel-Jr.-Lévesque du lac Tibériade à Rivière-Rouge.

Durant cet instant privilégié, Elliot Maginot nous transporte dans son univers rempli d’émotions, jouant avec les atmosphères et les intensités et dessinant un paysage sonore aux multiples nuances. Bien qu’il soit accompagné de musiciens en formule quatuor, portant le clavier, la guitare et la batterie, Elliot Maginot ne laisse pas la complexité des arrangements dénaturer l’expérience intime propre à ses performances.

Elliot Maginot opère un virage acoustique porté par une instrumentation variée et des orchestrations hautes en textures. Sa pop se colorant d’influences classiques et de sonorités ouest-africaines nous transporte dans sa musique sans frontières qui défie les étiquettes. La famille Saint-Denis de Rivière-Rouge est le fier commanditaire de l’événement.

Un concert pour faire le plein d’émotions

Le Domaine Saint-Bernard de Mont-Tremblant sera l’hôte de Stradivarius au cinéma, le 24 juillet à 16 h 30, concert qui vous sera présenté gratuitement par le festival Stradivaria.

Vous serez les acteurs de cette soirée au cinéma où vous pourrez savourer les notes qui ont fait la renommée de grands compositeurs hollywoodiens et européens grâce à ces trames sonores d’immenses succès du septième art. Sous la baguette et l’archet du chef soliste Alexandre Da Costa et accompagné des musiciens de l’Orchestre Symphonique de Longueuil, la cantatrice italienne Giorgia Fumanti saura réveiller vos souvenirs à l’écoute d’œuvres composées par le mystique et éclectique Ennio Morricone avec ses grands succès tels que The Mission, Cinema Paradiso et Il était une fois dans l’Ouest.

Alexandre et ses musiciens sauront interpeller vos cœurs lors de leur interprétation d’œuvres monumentales du multiple oscarisé John Williams telles que Star Wars et La Liste de Schindler, une poignante interprétation de notre virtuose et soliste Alexandre sur son Stradivarius « Deveault » 1701.

Réservation

Si les concerts sont gratuits pour tous selon la formule premier arrivé premier assis, pour certains concerts en salle, il est également possible de se procurer un accès VIP au coût de 20 $ (taxes et frais en sus) sur le site www.festivalstradivaria.ca.

Celui-ci procure aux détenteurs un accès en priorité et une place dans la section réservée.

La 24e édition – 1er au 31 juillet 2022

Pour sa 24e édition, le Festival Stradivaria offre un accès gratuit à tous ses évènements à l’exception des concerts de la série GALA. Tout en gardant un ADN classique, le chef et violoniste Alexandre Da Costa propose une programmation diversifiée qui mélange différents styles musicaux, tout en offrant du répertoire accessible à tous !

Les concerts sont présentés dans de belles églises pittoresques, dans de grandes salles de spectacles ou encore en plein air dans des lieux enchanteurs.

Plus d’informations au festivalstradivaria.ca