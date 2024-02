Expositions en cours et à venir à Blainville

La Ville de Blainville invite la population à surveiller les expositions à venir. L’accès est gratuit pour tous, et ce, pour chacune d’entre elles.

Exposition thématique de Blainville-Art

Jusqu'au 10 mars au Centre d'exposition

Cette exposition collective des membres de Blainville-Art offre la chance aux visiteurs de découvrir la production de nombreux artistes talentueux de la région à travers une grande variété d’œuvres réalisées sous le thème « Poésies Québécoises ».

La relâche au centre d'exposition : À hauteur d'enfant

Du 2 au 10 mars

Dans le cadre de la relâche scolaire, l'Expo-thématique Poésies Québécoises de Blainville-Art sera aménagée de telle sorte que les petits visiteurs pourront découvrir les œuvres à leur hauteur. De plus, les enfants et leurs parents pourront relever le défi d’un jeu « cherche et trouve » pour agrémenter leur visite!

Tracés de voyage-Exposition extérieure

Jusqu'au 10 mars le longe de la piste cyclable, près de l'Hôtel de ville

L’exposition est inspirée par le livre du même titre d’Ugo Monticone et présente une réinterprétation du tour du monde de l'auteur déployé en 23 œuvres de réalité augmentée créées par Isabelle Gagné et Marc Sauvageau. En plus d’offrir aux visiteurs un survol des 20 ans de voyage d’Ugo Monticone et la chance de découvrir tout autant de pays grâce aux photos et aux extraits de films de voyage de l’écrivain-globetrotteur, les animations de réalité augmentée proposent un voyage unique à travers le globe.

Artiste en vedette : Audrey Emery

Jusqu'au 24 mars à la salle François-Cantin à la bibliothèque Paul-Mercier

Dans le cadre de son exposition solo Sanctuaire - Chapitre 1 Anatomie of Freedom, l’artiste multidisciplinaire Audrey Emery propose une immersion dans une rencontre sacrée avec la Nature. La série d’œuvres sera accompagnée de textes de l'artiste (poèmes, réflexions et impressions).

Exposition- Tente Refuge Canada du Musée canadien de l'immigration du Quai 21

Jusqu'au 7 avril au Centre d'exposition

À l’aide d’histoires orales, d’images d’archive et d’éléments interactifs, cette exposition sert d’introduction et contextualise le rôle du Canada dans la crise mondiale des réfugiés, mettant en lumière les défis auxquels les réfugiés font face, ainsi que sur les histoires de succès et les contributions des personnes qui sont venues au Canada en tant que réfugiés.

Parcours conté – Exposition extérieure

Du 12 mars au 16 juin le long de la piste cyclable, près de l'Hôtel de ville

Parcours conté est une interprétation artistique, en mots et en images, d'une rencontre avec sept citoyens blainvillois immigrants.

Exposition – Se perdre en forêt

Du 13 mars au 7 avril au Centre d'exposition

Depuis 2011, le centre d’exposition de Blainville est heureux d’accueillir les étudiants en arts visuels du Collège Lionel-Groulx dans le cadre d’une exposition collective annuelle. Vernissage le 14 mars.

Artiste en vedette : France Benoît

Du 6 avril au 9 juin à la salle François-Cantin à la bibliothèque Paul-Mercier

Dans le cadre de son exposition solo Amène-toi chez moi!, l’artiste France Benoit présente une sélection de sa série de maisonnettes, œuvres originales réalisées à la peinture encaustique.

Exposition - Ma première galerie d’art

Du 17 avril au 12 mai au Centre d'exposition

Chaque année, le projet Ma première galerie d’art invite les élèves du primaire et du secondaire à réaliser une œuvre à la manière d’un artiste blainvillois puis à participer à une exposition collective regroupant toutes les créations au centre d’exposition.

Exposition - Les petits artistes en vedette

Du 27 avril au 26 mai à la bibliothèque Paul-Mercier

Dans le cadre de cette exposition spécialement présentée pour souligner le Festival Petits bonheurs, chacun des enfants participants a d’abord créé à la garderie ou en classe son œuvre représentant une ou des fleurs. Par la suite, toutes les créations des petits artistes en herbe seront regroupées en un seul et magnifique jardin fleuri à la bibliothèque Paul-Mercier.

Exposition – L’écrasement du vol 831 : autopsie d’une catastrophe

Du 18 mai au 13 octobre au Micromusée du Plan Bouchard

Le 29 novembre 1963, le territoire de la Municipalité de paroisse de Sainte-Thérèse-de-Blainville allait être le théâtre de l’une des pires catastrophes de l’histoire aérienne canadienne alors qu’un transporteur DC-8 s’écrase, entraînant la mort de ses 118 occupants.

Exposition – Poussière et lumière, une histoire de la poudre noire, de la Chine à l’Amérique

Du 1er juin au 31 août au Centre d'exposition

Cette exposition haute en couleur vous fait voyager à travers les siècles et les continents tout en démontrant l’onde de choc que la poudre noire a créée dans l’histoire de l’humanité. Profitez de cette immersion dans le monde des grands empereurs Chinois, des châteaux forts médiévaux, de l’Europe des révolutions et de la conquête de l’Amérique.

Artiste en vedette : Luc Pouliot

Du 15 juin au 8 septembre à la salle François-Cantin à la bibliothèque Paul-Mercier

Dans le cadre de son exposition solo MACROCOSME : Des insectes dans mon jardin, l’artiste-photographe Luc Pouliot présente une sélection de ses macrophotographies d’insectes prises dans son propre jardin.

Parcours conté – Exposition extérieure

Du 19 juin au 4 septembre à la Place des spectacles, entre la bibliothèque Paul-Mercier et l'aréna

Parcours conté est une interprétation artistique, en mots et en images, d'une rencontre avec sept citoyens blainvillois immigrants.

Pour tous les détails, consultez blainville.ca