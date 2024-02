Vox Luminosa présente le grand concert 20e anniversaire

L’Ensemble vocal professionnel Vox Luminosa n’est qu’à quelques semaines de son grand événement soulignant son 20e anniversaire.

Cette méga production est composé de pas moins de 45 musiciens, choristes et solistes monter sur la scène de la cathédrale de Joliette le samedi 23 mars prochain, à 20h. Ce concert se veut à la fois festif et grandiose où le chœur lanaudois fera résonner les colonnes du temple en interprétant la Messe du couronnement de Mozart et le Gloria de Vivaldi, deux des pièces les plus magistrales du répertoire de chant choral.

Le directeur général et artistique de l’ensemble, Claudel Callender, qui en est également le cofondateur et le chef d’orchestre, parle d’un véritable cadeau. « J’ai soigneusement et délibérément choisi deux des pièces les plus sublimes, les plus émouvantes du répertoire du chant choral pour ce concert tout à fait spécial. Cette Messe du couronnement et ce Gloria ont la capacité d’émouvoir, de remuer l’intérieur des plus endurcis de nos spectateurs et abonnés. Et puis, 45 artistes sur scène, c’est un réel cadeau qu’on se fait à nous-mêmes et à notre fidèle public ! »

2e concert en une semaine

L’ensemble lanaudois promet d’être à son meilleur à Joliette puisqu’il aura présenté ce même spectacle six jours plus tôt, le dimanche 17 mars, au Théâtre Alphonse-Desjardins (TAD) de Repentigny. Ce concert fait partie de la programmation annuelle de l’Aramusique.

Billetterie

Les billets pour le concert du 23 mars à la cathédrale de Joliette sont disponibles au Centre culturel de Joliette au https://www.spectaclesjoliette.com/spectacle/de-vivaldi-mozart.

Pour toute information supplémentaire, composez le 450 759-6202. Des billets seront également disponibles à la porte le jour des concerts.