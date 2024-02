Une œuvre collective exposée au CHSLD Hubert-Maisonneuve

Le Regroupement des artistes de Rosemère en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides présente une exposition d'œuvre d’art collective réalisée grâce à la participation de huit résidents du CHSLD Hubert- Maisonneuve, à Rosemère.

Le projet est une initiative du CHSLD Hubert-Maisonneuve auquel le Regroupement des artistes de Rosemère, invité par la technicienne en loisirs du CHSLD, a rapidement accepté de participer. Les artistes Lise Boilard, Caroline Foley, Edwige Kloeckner-Lapeyrie et Élyse Munger ont dès lors travaillé de concerts avec des résidents pour donner vie à une oeuvre collective.

La période de création s'est échelonnée sur plusieurs mois, à raison d'un atelier par semaine. Des techniques mixtes sur panneaux de bois ont été enseignées aux résidents et plusieurs matériaux différents, dont de la peinture, des coquilles d'oeufs et même du quinoa ont été utilisés. Le processus interactif a permis la réalisation d'une oeuvre collective qui se décline en deux séries de cinq toiles intitulées : Harmonie et Sérénité. Les toiles sont exposées dans les salons des milieux de vie du 1er et du 2e étage du CHSLD.

« C'est grâce à des partenariats qui se développent avec la communauté, dans ce cas-ci avec le Regroupement des artistes de Rosemère, que nos centres d'hébergement deviennent de plus en plus des milieux de vie chaleureux et humains. Je tiens à remercier les quatre artistes qui ont donné leur temps et leur talent à la concrétisation de ces magnifiques toiles», souligne Julie Delaney, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.