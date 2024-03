Invitation aux finales régionale de Cégeps en spectale

Le Collège Lionel-Groulx est l'hôte des finales régionales de la 45e édition de Cégeps en spectacle. Un total de neuf numéros sera présenté le 23 mars à 19 h 30.

Cette soirée présentera les numéros gagnants des finales locales des collèges de la région. On y retrouve Amélie Charette-Neault du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue avec un numéro d'humour, Philippe Chase de l'École nationale d'aérotechnique présentera un numéro de cirque, le groupe des Ventriloques qui représente le Cégep Édouard-Montpetit, l'Épimagnolia du Cégep Gérald-Godin, Charlotte St-Amour du Collège Lionel-Groulx avec de la danse, Léna Bouchard du Collège Montmorency dans un numéro de chant et théâtre, la chanteuse Kiara Dupuis du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Ping Pong du Cégep Lanaudière à Terrebonne en cirque et Magalie Courtemanche et Samuel Ladouceur du cégep de Valleyfield dans un numéro de musique.

Les deux numéros lauréats de cette finale régionale décrocheront un accès à la finale nationale prévue le 27 avril prochain au Cégep de Rimouski, en plus de recevoir une bourse de 750 $ offerte par Desjardins et par le RIASQ. De plus, une multitude de prix seront remis parmi l'ensemble des finalistes régionaux, selon leur discipline artistique (liste en annexe).





Le Cégep de Jonquière, le Cégep de Thetford, le Collège Ahuntsic et le Cégep Sorel-Tracy se joignent au Collège Lionel-Groulx en réalisant eux aussi une finale régionale de Cégeps en spectacle. Au total, près d'une centaine de jeunes artistes, provenant d'une soixantaine de cégeps et collèges du Québec, se livreront sur scène et présenteront des prestations en chant, en musique, en danse, en art du cirque, en théâtre, en humour et en art oratoire.