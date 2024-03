Appel aux photographes pour la 3e édition du Sentier artistique

La Ville de Lavaltrie lance un appel de candidatures à tous les photographes amateurs et professionnels désireux d’exposer leur travail dans le cadre du Sentier artistique. Cette initiative, qui en est à sa troisième année, vise à mettre en valeur la diversité artistique de la région et à offrir une expérience culturelle unique aux visiteurs.

Les artistes intéressés sont invités à soumettre leurs œuvres avant le 1er avril prochain. Les photographies sélectionnées seront ensuite exposées à partir du 16 mai 2024, pour une période d’un an, derrière la Maison des contes et légendes. Pour cette édition, huit artistes seront choisis pour présenter deux de leurs œuvres chacun, totalisant ainsi une exposition de 16 panneaux. Une opportunité exceptionnelle de partager sa passion pour la photographie et de faire découvrir son univers artistique à un large public.

Thématique 2024 : La flore québécoise en lumière

La flore au Québec regorge de richesses et de diversité. Pour cette troisième édition du Sentier artistique, la thématique mise à l'honneur est celle de la flore. Cette thématique englobe les aménagements paysagers, l'horticulture, l'art floral et toute autre expression artistique ou pratique liée aux plantes à fleurs. Nous invitons donc les photographes à capturer la beauté et la variété de la flore locale, en mettant en lumière notamment les paysages floraux sur le territoire de Lavaltrie et de la MRC de D'Autray.

Dossier de présentation

Votre dossier de présentation devra inclure les éléments suivants :

• Vos coordonnées complètes;

• Cinq photos numériques de vos œuvres, au format JPG uniquement. Les fichiers doivent être compatibles avec PC et ne pas dépasser 1,0 Mo chacun. Les images doivent avoir une résolution de 72 ppp. Le nom des fichiers doit être structuré comme suit : 01.initiales.titre.jpg (le numéro de l’image, les initiales du candidat et le titre de l’œuvre.jpg). Le numéro de l’image doit correspondre à celui indiqué sur la fiche technique;

• Une fiche technique comprenant :

o Le nom de l’artiste;

o Le titre de l’œuvre et sa date;

o Le lieu de la photo;

o Une brève description de la photo.

Note : Les panneaux mesurent 47,75x46 pouces (environ 4x4 pieds) et les photographies doivent être de haute résolution, idéalement à 300 dpi.

Critères de sélection

Les exposants seront sélectionnés selon les critères suivants :

La qualité des dossiers présentés par les candidats;

Les dossiers des candidats de Lavaltrie et de la MRC de D’Autray auront la priorité sur ceux des autres candidats proposant une exposition similaire;

L’originalité et la qualité du travail seront considérées comme des critères de choix importants;

Un intérêt particulier sera accordé aux candidats de la relève;

• Les photos prises sur le territoire de Lavaltrie et de la MRC de D’Autray seront priorisées.

Les demandes de participation doivent être soumises par courriel, accompagnées de votre dossier visuel complet et conformément aux formats recommandés. Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter Mme Johanne Siminaro à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 450 586-2921, poste 2255.