Symposium Laurentides : Sylvie Fréchette est l'animatrice

C'est lors du deuxième Symposium Laurentides du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL), en vue des élections municipales de 2025, que Sylvie Fréchette animera l'évènement.

C'est au Royal Laurention, à Mont-Blanc, le 29 avril que se déroulera le symposium , sous le thème : Les Laurentides réunies pour la parité !

Ce symposium sera une opportunité unique de promouvoir et de démystifier la parité au sein des conseils municipaux, tout en explorant des stratégies concrètes pour accroître la représentation des femmes aux élections de 2025. Au programme : une journée riche en réflexions, en partages et en échanges, avec la participation de personnalités et de leaders éminent(e)s qui ont inspiré la scène politique.

La présence de Sylvie Fréchette, double médaillée olympique en nage synchronisée, narratrice et animatrice de renom, apportera une touche d’excellence et d’enthousiasme à notre programme, selon les organisateurs.

Le premier conférencier est Jean-Pierre Charbonneau, journaliste émérite et homme politique. Monsieur Charbonneau, ancien député du Parti québécois et président de l’Assemblée nationale, partagera son expertise et son expérience acquises au fil de sa remarquable carrière.

France Bélisle, femme politique et ancienne mairesse de la Ville de Gatineau, se joindra à titre de deuxième conférencière. Il est à souligner que madame Bélisle a été la première femme élue mairesse de cette ville, qui occupe la quatrième place en importance au Québec.

Comme animatrice des panels, il y aura une figure éminente de la scène politique et du leadership féminin avec plus de 16 ans d’expérience dans le milieu municipal dans la MRC de Memphrémagog, madame Vicky-May Hamm.

Parmi les panélistes éminentes, le symposium recevra des personnalités politiques de premier plan, notamment Colette Roy-Laroche, ancienne mairesse de Lac- Mégantic, Julie Boivin, mairesse de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, Xavier-Antoine Lalande, maire de la Ville de Saint-Colomban et préfet de la MRC de la Rivière- du-Nord, Kimberly Meyer, mairesse de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord et Liza Poulin, mairesse de la Ville de Blainville. Leur présence enrichira les échanges et nourrira la réflexion sur les enjeux de la parité dans la région.

Elsie Lefebvre, directrice générale de la Ruche Montréal sera également présente. Son engagement en faveur de l’inclusion fait d’elle une intervenante précieuse pour cette journée dédiée à la parité.

Rappelons que le Symposium Laurentides est un espace municipal et gouvernemental visant à favoriser les échanges, les rencontres et le réseautage entre les acteurs régionaux et provinciaux. Cette édition est rendue possible grâce à du Secrétariat à la condition féminine et des partenaires des Laurentides 2022-2024, soit : le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, les 7 MRC de la région des Laurentides et la Ville de Mirabel, le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et le Réseau des femmes des Laurentides.

La programmation complète de l’événement sera disponible prochainement sur la page Facebook du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPERL).

Que vous soyez élu(e)s, candidat(e)s, ou tout simplement intéressé(e)s par l’action politique, ne manquez pas cette occasion unique de contribuer à l’avancement de la parité en politique municipale.