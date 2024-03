Diffusion du documentaire La grande histoire du P’tit train du Nord

C’est au centre communautaire de Blainville que sera diffusé le documentaire La grande histoire du P’tit train du Nord de Jean-Nicolas Orhon, le 4 avril .

À travers différents témoignages, les spectateurs pourront découvrir cette légendaire histoire. D’hier à aujourd’hui, le documentaire de 52 minutes transportera les spectateurs sur les rails du P’tit train du Nord.

Cet événement est gratuit et ne nécessite aucune inscription.

Les aînés sont invités à 15h et le grand public à 19 h.

Produit par la MRC d’Antoine-Labelle, en collaboration avec la MRC des Laurentides, la MRC des Pays- d’en-Haut et la Ville de Saint-Jérôme, ce projet a été financé grâce aux ententes de développement culturel 2021-2023 conclues entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC) et les partenaires mentionnés précédemment.

L’histoire du P’tit train du Nord

Construit entre 1891 et 1909 (moment de son arrivée à Mont-Laurier), le chemin de fer Le P’tit train du Nord est un élément majeur du développement des Laurentides. Il a transporté marchandises et passagers de Saint-Jérôme à Mont-Laurier pendant une grande partie du 20e siècle.

L’année 1981 a été marquée par le passage du dernier train de passagers sur le mythique tracé. Quinze ans plus tard, en 1996, le Parc linéaire du P’tit train du Nord est inauguré et devient un tracé cyclable incontournable pour les gens d’ici et d’ailleurs, en plus d’être fréquenté, selon les secteurs, par les fondeurs ou les motoneigistes en saison hivernale.

Celui qu’on présente souvent comme la colonne vertébrale des Laurentides fait partie des éléments identitaires, de Saint-Jérôme à Mont-Laurier. Il a marqué la population depuis sa construction à la fin du 19e siècle et il marque encore aujourd’hui les nouvelles générations.