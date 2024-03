Une 37e année pour l'Exposition d'arts visuels de Ste-Anne-des-Plaines

La population est invitée à la 37e édition de l’Exposition d’Arts visuels de Sainte-Anne-des-Plaines qui se déroulera le samedi 6 avril de 10 h à 19 h et le dimanche 7 avril de 10 h à 16 h au Centre Jean-Guy-Cardinal (156, 3e Avenue).

Plus de 70 artistes- exposants venant d'un peu partout au Québec se feront un plaisir de présenter leurs créations uniques aux nombreux visiteurs attendus.

Ma Première Exposition

C’est le retour du projet Ma Première Exposition. Ce projet permet à près de 200 jeunes artistes des écoles primaires de Sainte-Anne-des-Plaines de s’initier rapidement et simplement au monde de l’art visuel. Chaque jeune a réalisé une œuvre sur une toile de 8 pouces par 10 pouces sous la thématique « Un artiste qui m’inspire ». Les juges présents à l'exposition choisiront trois œuvres parmi celles soumises et exposées dans la section jeunesse pour leur décerner des prix.

Le prix coup de cœur du public

Plusieurs artistes présenteront leurs œuvres lors de cette première fin de semaine d'avril utilisant divers médiums artistiques tels que l’acrylique, aquarelle, le fusain, l’huile, la photographie et même les pastels.

À leur sortie de l'exposition, les visiteurs seront invités à remplir un coupon de vote qui permettra à l’organisation d’offrir une mention coup de cœur à l’artiste choisi par le plus grand nombre. Le coup de cœur sera dévoilé à la fin de l'exposition, soit le dimanche 7 avril en fin de journée. Ce prix vient avec une bourse de 100 $ offert par l’Atelier-Boutique Le Campagn'Art.

Acquisition d’une œuvre par la Ville

Pendant l'exposition, le conseil municipal de la Ville sélectionnera une œuvre qu'ils ajouteront à la collection d'œuvres d'art municipale. En plus d’acheter l'œuvre, ils remettront une bourse de 250 $ à l'artiste l’ayant créée. L'œuvre choisie sera exposée à la vue de tous dans la salle du conseil, et ce, pendant une période d’un an avant de se voir installée plus officiellement dans un ou l’autre des bâtiments municipaux.