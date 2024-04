Un succès pour les activités d'hiver à Lorraine

Malgré une saison hivernale aux allures printanières, la Ville de Lorraine dresse un bilan positif des activités et événements qui ont eu lieu au cours des derniers mois.

« Année après année, c’est un réel plaisir de constater que les Lorrains et les Lorraines enfilent tuques et mitaines pour bouger à l’extérieur. Cette saison-ci n’aura pas été à l’image des hivers que nous avons connus, mais nous espérons que la population a tout de même réussi à profiter des plaisirs de l’hiver. Je tiens également à remercier nos équipes qui ont travaillé très fort tout l’hiver pour maintenir l’état des patinoires ainsi que des sentiers de ski de fond, de marche et de raquette, et ce, malgré les conditions météorologiques difficiles. », affirme Jean Comtois, maire de Lorraine.

Alors que près de 300 courageux et courageuses ont bravé le froid glacial lors de la Soirée patin disco du 19 janvier dernier, ce sont plus de 800 personnes qui ont célébré au parc Lorraine à l’occasion de la traditionnelle Fête des neiges. Jeux gonflables, lance-pierres géant, bataille de boules de neige, animation, initiation à la miniplanche à neige, tire sur neige et chocolat chaud ont assurément plu aux petits et aux grands!

Soulignons également la participation de près de 900 personnes à la Soirée aux flambeaux organisée en février. En plus de profiter d’une randonnée sous un ciel étoilé, les gens ont pu apprécier un grandiose feu d’artifice. Une soirée réussie!

Des installations extérieures à la merci de dame Nature

La toute nouvelle aire de glace située au parc des Sorbiers a fait le bonheur de plusieurs citoyens et citoyennes; les commentaires positifs ont été nombreux. Au total, les patineurs et les patineuses ont pu patiner à l’extérieur 34 jours sur les différentes surfaces de glisse à Lorraine. Il s’agit de cinq jours de plus que l’an dernier. Rappelons que la Ville est en attente d’une réponse à une demande de subvention déposée en décembre dernier pour la construction d’un polydôme au parc Lorraine. Cette patinoire couverte et réfrigérée permettrait assurément de prolonger de plusieurs mois la période de patinage à l’extérieur.

Par ailleurs, 548 adeptes de marche, de raquettes et de ski de fond ont apprécié les paysages extérieurs du Club de golf Lorraine et 164 personnes (adultes et enfants) ont emprunté du matériel tout à fait gratuitement. Rappelons que le prêt d’équipement de raquette et de ski a été possible grâce à la contribution financière de Loisirs Laurentides et du ministère de l’Éducation.