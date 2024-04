Rencontre avec la Terre : une expérience immersive à Laval et à Brossard

L'exposition immersive Rencontre avec la Terre est présentée au DUO Centre Laval et Mail Champlain, à l’occasion du Jour de la Terre. Projections 360°, conférences éducatives et séances de yoga en nature auront toutes lieu dans un dôme immersif géant.

« On sait que l’accélération des changements climatiques est une grande préoccupation de notre communauté, » expliquent Kelianne Lamothe et Tamara Turcotte, coordonnatrices marketing, Cominar. « On a donc décidé de mettre la beauté de la nature à l’avant-plan pour entretenir le désir de prendre soin de la planète et d’outiller notre clientèle au travers d’activités. »

Des paysages grandeur nature

Les projections prévues permettront de découvrir la saisissante beauté de la nature aux quatre coins du monde. De l’océan Pacifique aux forêts du Brésil en passant par les rivières du Sénégal, les petits et les grands pourront observer de fascinants paysages dans le dôme.

À ces vidéos s’ajoute le film Mondes de glace qui jette un regard marquant sur l’importance de la glace dans la vie humaine. Primé à l’international, ce film de Philippe Baylaucq offre une véritable incursion au cœur de la vie, dont la glace est à la fois le reflet de l’impermanence sur Terre et de l’éternité dans l’Univers.

Une expérience immersive

Les dômes de 4 mètres de hauteur et de 6 à 8 mètres de largeur qui hébergeront l’événement ont été conçus par la compagnie québécoise Nest Immersion. Installés à la Cour centrale des destinations, ils accueilleront les résidents du quartier pour des moments remplis de découvertes.

La programmation complète de Rencontre avec la Terre est disponible en ligne. Certaines activités nécessitent une réservation.

Rencontre avec la Terre à DUO Centre Laval — du 16 au 22 avril

Rencontre avec la Terre à Mail Champlain — du 18 au 24 avril