Fête nationale du Québec : Paul Piché à Sainte-Thérèse

Lors de la Fête nationale du Québec, le 24 juin, la Ville de Sainte-Thérèse reçoit Paul Piché pour également célébrer les 175 ans de sa création.

PROGRAMMA TION

De 11 h à 16 h | Parcs Damase-Juteau, De Sève et Charles-Bosson

Trouvez le parc le plus près de chez vous et venez célébrer en famille. Au menu : animation ambulante, jeux gonflables, maquillage, musique, sculpteurs de ballons, et bien plus encore!

La piscine chauffée du parc Richelieu sera également ouverte de 12 h à 16 h et des activités spéciales seront offertes aux baigneurs.

Dès 17 h | Stationnement de l’hôtel de ville

Après une journée bien remplie, venez conclure la Fête nationale sur une note musicale. De l’animation et des sculpteurs de ballons vous attendent! Sur place, vente de nourriture et de boissons.

DJ Christian Alary | 17 h Kumpa’Nia | 19 h 45 et 21 h 45 Paul Piché | 20 h 15

Feu d’artifice | 22 h

En cas de pluie forte ou d’orage, les activités pourraient être annulées partiellement ou en entier

« À l’occasion de notre 175e anniversaire de fondation, nous sommes fiers d’accueillir un des chansonniers les plus emblématiques du Québec, nul autre que Paul Piché! Rappelons que cet ancien étudiant du Collège Lionel-Groulx a déjà confié que c’est au café étudiant qu’il avait donné ses premiers spectacles et que c’est lors de son passage à Sainte-Thérèse que des classiques tels que À qui appartient l’beau temps? ont pris naissance. Vous êtes donc attendus en grand nombre afin d’assister à cette prestation qui passera assurément à l’histoire de Sainte-Thérèse! », mentionne le maire de Sainte-Thérèse, monsieur Christian Charron.