La saison des visites d’installations de Hydro-Québec débute bientôt

Hydro-Québec invite les Québécois, cet été, à découvrir l'une des 16 installations à travers la province. D'ailleurs, Montréal, Laval et les Laurentides sont des lieux où il est possible pour les petits et les grands de profiter de l'une des visites.

Depuis 1930, la société d'État invite les gens à venir visiter gratuitement leurs centrales et leurs centres d'interprétation. Les guides feront vivre une expérience inoubliable dans le cadre de visites guidées interactives. Chaque année, entre 80 000 et 85 000 personnes explorent le monde grandiose de l’hydroélectricité.

Les installations d’Hydro-Québec sont situées dans des endroits où les paysages sont à couper le souffle et leur architecture fascinante reflète la période de leur conception.

En famille, en couple, entre amis, venez en apprendre plus sur la production d’électricité, découvrir le savoir-faire de nos bâtisseurs et approfondir vos connaissances scientifiques. Vous aurez l’occasion de voir un groupe turbine-alternateur en action et d’admirer des ouvrages majestueux qui font notre fierté.

Planifiez vos visites

Toutes les visites sont gratuites, mais les réservations sont obligatoires. Puisque les places sont limitées, nous vous recommandons d’appeler au moins 24 heures à l’avance.

La durée des visites varie entre une heure et demie et quatre heures, selon l’endroit.

Les visites se déroulent de la mi-juin jusqu’à la fin d’août.

Sur place, plusieurs installations proposent aussi un rallye numérique à faire pendant la visite. Vous pouvez télécharger l’application mobile Rallyes des visites avant de vous rendre sur place;

Montréal : siège social d’Hydro-Québec et Maison du développement durable

Le saviez-vous - L’œuvre Lumière et mouvement dans la couleur qui orne le mur du rez-de-chaussée du siège social a été réalisée par Jean-Paul Mousseau, le plus jeune signataire du manifeste Refus global.

Laval : centrale de la Rivière-des-Prairies

Le saviez-vous - D’abord peint en vert foncé, en beige et en noir, mon intérieur a fait peau neuve à l’occasion de mon ouverture au public en 1977. Pour l’égayer, Hydro-Québec a décidé d’y mettre de la couleur. L’inspiration vient du modernisme et du mouvement De Stijl qui préconisait le retour aux couleurs primaires.

Laurentides : centrale de Carillon

Le saviez-vous - Je suis la 17e et dernière centrale sur la rivière des Outaouais à produire de l’électricité. Mais il n’en reste pas moins que je suis la plus puissante de toutes : je peux alimenter 150 000 foyers en électricité.