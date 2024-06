Réussite pour la Fête nationale du Québec à Repentigny

Le 24 juin, la ville de Repentigny a célébré en grand la Fête national du Québec, lors d'un grand spectacle avec comme tête d'affiche, Ludovick Bourgeois. Les festivaliers ont entonné en chœur les classiques du célèbre groupe Les BB auquel son spectacle rend hommage.

L’artiste Audrey-Louise Beauséjour et DJ Mulachina ont bien réchauffé la foule de l’Île-lebel avec des chansons se collant à la thématique. Queen KA, qui succédait Claude Prégent, a relevé le défi de reprendre le flambeau du discours patriotique pour en faire un audacieux slam hommage au Québec. En fin de soirée, les traditionnels feux d’artifice ont été remplacés par un karaoké géant qui a entraîné la foule dans une nouvelle session de chants enthousiastes!

« Quelle Fête nationale du Québec extraordinaire nous avons vécue encore cette année! Toutes les générations de Repentignoises et Repentignois se sont réunis pour célébrer notre Québec d'hier et d'aujourd'hui. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à Ludovick Bourgeois et à tous les artistes pour toute l’énergie qu’ils ont déployée! Un grand bravo à nos équipes dévouées, aux bénévoles et aux commanditaires qui ont rendu cette célébration possible! », a déclaré Nicolas Dufour, maire de Repentigny.

Le parvis du Théâtre Alphonse-Desjardins s’était aussi fait beau pour accueillir les familles par centaines pour la Journée rétro. Plus de 22 activités étaient présentées de 11 h à 17 h.