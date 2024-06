Une 45e assemblée générale annuelle de Culture Laurentides

La 45e assemblée générale annuelle de Culture Laurentides a eu lieu le 13 juin à La petite église Cabaret Spectacle, réunissant des membres et partenaires de partout dans la région.

Entre autres, un bilan des réalisations de la dernière année et les nombreux projets à venir dans le plan d’action 2024-2025 ont été présentés par l’équipe. Nous avons eu l'opportunité de vivre un intermède mettant en valeur l’histoire et le patrimoine du Vieux-Saint-Eustache avec Kevin Lajoie, guide-interprète. Afin d’agrémenter la rencontre, les participants et participantes ont eu l'opportunité d’échanger lors du cocktail qui a suivi.

Conseil d’administration 2024-2025

L’élection des membres du conseil d’administration a permis d’accueillir une nouvelle administratrice : Caroline Dusseault, chorégraphe, danse, au poste d’artiste en arts de la scène. En plus de reconduire les mandats des administrateurs et administratrices suivantes :

Jessica Chicoine, artiste joaillière multidisciplinaire;

Alexandre Gélinas, directeur général du Théâtre Le Patriote;

Jonathan Demers, directeur général et chef de la conservation au MAC LAU ; Marie-Claude Morin, directrice des opérations au Festival des arts de Saint-Sauveur; Dominique Gagné-Supper, agente de développement culturel et du territoire à la MRC d’Antoine-Labelle;

Annie Reddy, présidente de Partenaires de la réussite éducative des Laurentides ;

Manon Lefebvre, directrice du marketing chez Tourisme Laurentides.

Nous tenons à remercier Angèle Courville, autrice, compositrice, interprète pour son engagement des deux dernières années envers Culture Laurentides.