Le marché public de Sainte-Thérèse est de retour cet été

Pour une deuxième année la ville de Sainte-Thérèse tiendra un marché public du 2 août au 4 octobre. Les citoyens de la région pourront se procurer une variété de produits gourmands et artisanaux dans le stationnement de l’hôtel de ville (6, rue de l’église).

Cette année, le marché aura une nouvelle plage horaire, soit les vendredis de 13 h 30 à 18 h, il fera toutefois relâche le vendredi 13 septembre dans le cadre du festival Music 4 Cancer.

Accueillant plus d’une quinzaine de marchands chaque semaine, le marché public de Sainte-Thérèse vous permettra de faire de belles découvertes par sa sélection de produits frais et de créations artisanales. Vous pourrez profiter de l’espace-terrasse, idéal pour déguster vos nouvelles trouvailles culinaires. L’ambiance sera également au rendez-vous grâce à la présence de musiciens chaque semaine.

« Pour faire suite à la première édition du marché, nous avons recueilli les suggestions des citoyens et nous sommes ravis d’annoncer un ajustement pour les heures d’ouverture qui permettra aux Thérésiennes et aux Thérésiens de visiter le marché après leurs heures de travail. Nous sommes également fiers d’avoir offert l’inscription gratuite aux marchands thérésiens pour la toute première fois cette année. Dès le mois d’août, prenez l’habitude de faire un détour par le marché pour découvrir l’offre de produits locaux et n’oubliez pas votre sac réutilisable! », mentionne Christian Charron, maire de Sainte-Thérèse.

Consultez la liste complète des exposants ci-bas. Veuillez noter que certains marchands ne seront pas présents chaque semaine et que cette liste est sujette à changement sans préavis.