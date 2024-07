Un marché public tous les jeudis à Blainville

Tous les jeudis jusqu’au 12 septembre, de 15 h à 19 h, la population de Blainville est invitée à venir rencontrer les maraîchers et les producteur locaux au marché public dans le stationnement de la Zone au 1020, rue de la Mairie.

Pour la sixième année consécutive, la ville donne l’occasion aux citoyennes et citoyens de s’approvisionner localement. C’est plus de 20 kiosques agroalimentaires où les visiteurs dénicheront une multitude de produits frais, fins et locaux.

Nouveauté cette année

De concert avec Tourisme Basses-Laurentides, la Ville de Blainville offre une vitrine unique aux entreprises blainvilloises en leur permettant de louer gratuitement un kiosque hebdomadaire pour toute la saison.

Pour vous prévaloir de cette offre, contactez Tourisme Basses-Laurentides.

Les visiteurs sont également invités à combiner leur visite au marché public à un spectacle des Jeudis en musique. Ils pourront déguster leur prêt-à-manger dans l’aire de pique-nique aménagé près de la Place de l’étang, tout en profitant des jeux géants et de société, puis terminer la soirée de l’autre côté de la rue, à la Place des spectacles.

Pour accéder au marché, il est recommandé d’utiliser les stationnements de la bibliothèque Paul-Mercier et de l’aréna de Blainville.